In memoria dei cittadini canosini vittime del Covid-19

La pandemia da Covid-19 ha inevitabilmente contraddistinto negli anni scorsi le nostre vite. Sono stati tanti i momenti difficili "che abbiamo attraversato, momenti in cui lo sconforto riusciva a prendere il sopravvento e la speranza man mano si affievoliva. La scienza, la medicina però hanno vinto ed è grazie a loro se con il passare del tempo, siamo riusciti a tornare a quella normalità di cui abbiamo riscoperto l'enorme valore intrinseco. Tanti di noi hanno perso parenti a causa di questo virus, un dolore immenso reso ancora più forte dall' impossibilità di poter rendere loro omaggio con un ultimo saluto."È per questo che ieri, presso il Cimitero Comunale di Canosa di Puglia , su iniziativa del consigliere comunale Giovanni Suriano, è stata inaugurata una lapide commemorativa nel ricordo di tutte le vittime di Covid-19 della nostra città. La C.S.C. Srl dopo una serie di interlocuzioni avute con l'Amministrazione, si è proposta per la realizzazione del memoriale commissionando l'opera. Cogliamo l'occasione per ringraziare l'azienda per la sensibilità dimostrata e per l'opera prestata alla comunità. La lapide, posizionata in un'area adiacente alla Cappella Comunale e realizzata in sinergia con Don Mario Porro, restituisce alla città un luogo dove poter ricordare le vittime della pandemia affinché essi non vengano mai dimenticati e continuino a vivere nei nostri cuori e nelle nostre menti.