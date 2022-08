Canosa: Torna la processione dell'Assunta

Il Parrocoe lahanno reso noto il programma della Festa dell'Assunta 2022. "Maria Casa di Dio": fino al 14 agosto, per la novena sarà celebrata la Santa Messa. Alle ore 19,30 disarà celebrata la Santa Messa con lapresso il campo sportivo della Parrocchia Maria SS. Assunta di Canosa di Puglia(BT), in Via Europa nr.23.sarà rivissuta percorrendo il seguente itinerario: Parrocchia Maria SS.Assunta; via Europa; Piazza Oristano, Famiglia Bonavita; Via Generale Del Vento, la Famiglia Malcangio;Via Cappellini n.63, Signora Fuggetto; Via Montescupolo n.45, famiglia Fortunato e Tango; via Carso Famiglia Landolfi; Via Silvio Pellico n.19, Famiglia Vitrani; Via Toscanini, signora Di Muro;Via A. da Giussano n.50, Faretina Vanessa; Via De Gasperi n.45, Signora Iannelli; Via Oberdan n.110, Signor Fallacara Giuseppe; via R.Fucini, Giulio Barbarossa; Via Nicola Nicolini n.15, Famiglia Caputo; via Galileo Galilei, signora Di Gennaro Maria; Via Boccaccio n.44, signor D'Elia Francesco;Via Anfiteatro nr.40, signor Gallo Cosimo Damiano; via Canne, Famiglia Brisichella; via Duca D'Aosta n.12, Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù; via Goldoni, signor Piacenza Sabino Luciano;via Marche signor Girovagante Sabino.Inoltre, nella giornata disaranno celebrate le Sante Messe presso gli altarini curati dalle Parrocchia SS. Francesco e Biagio e Santa Teresa del Bambin Gesù alle ore 19,00 in via Boccaccio, alle ore 20,30 in via Oberdan, alle ore 21,00 presso il campo sportivo della Parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù.Nella giornata di, saranno celebrate le Sante Messe: alle ore 11,00 in via Europa e alle ore 20,30 presso il campo sportivo della Parrocchia Maria SS. Assunta, presieduta dal Vescovo della Diocesi di AndriaMentre, allepiazza Oristano, via Giovanna D'Arco, piazza Oristano, via Corsica, via Cagliari, via Olbia, via Corsica interno 99 -107, via Europa, rientro in Chiesa. Alle ore 21:30, spettacolo intitolato "Stasera che sera" con Fernando Forino.Saranno celebrate le Sante Messe presso gli altarini curati dalle Parrocchia SS. Francesco e Biagio e Santa Teresa del Bambin Gesù alle ore 10,30 in via Galilei, alle ore 20,30 in via Oberdan, alle ore 19,00 in via Canne.alle ore 19,00 celebrazione Santa Messa; alle ore 20,00, la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione e proiezione delle foto degliLa tradizione degli Altarini dell'Assunta risale all'inizio del 900, già prima della proclamazione ufficiale della Chiesa, di Papa Pio XII, nella Bolla Munificentissimus Deus del 1° novembre 1950, attestata dall'edicola mariana canosina posta con l'Ave Maria in Piazza Vittorio Veneto, all'angolo di Via Piave. Il culto dell'Assunzione è antico nella Chiesa Cattolica, e viene riportato già nei documenti della Dormitio Mariae e del Transitus Virginis, dove il corpo della Madre di Dio non è soggetto a morte e decomposizione, ma assunto con l'anima in cielo.