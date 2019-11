Canosa deturpata dall'abbandono dei rifiuti

Il 10 novembre scorso è stata ladelle strade di accesso allaed ai principali siti archeologici. E' stata la volta del tratto della S.S.93, dall'Ipogeo Varrese fino all'incrocio con la S.P. 2 e della strada che collega il piazzale della stazione ferroviaria al TWINS-ristorante. "Saremo monotoni se facessimo il solito aggiornamento sulle grandi quantità dei rifiuti raccolti e sulla gravità del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti che non risparmia nessuna periferia.ed, ancora di più, morale." Esordisce così a margine delle attività svolte il Presidente di Italia Nostra Onlus Sezione di Canosa,che entra nei dettagli :"Oggi parleremo di alcune persone che in queste settimane ci stanno accompagnando in questa campagna di pulizia e di sensibilizzazione.sono una coppia che dalla prima domenica. Ci accompagnano, discreti, efficienti, operosi. Enzo è un autista dipendente della ditta Sangalli, e per sei giorni si deve occupare di rifiuti. Enzo ha deciso di occuparsi di rifiuti anche nel suo giorno di riposo, non come dipendente della Sangalli ma comegrazie Cinzia che condividi con lui questa testimonianza."Il presidente prosegue: "In questo percorso domenicale ci hanno accompagnato, quando i loro impegni personali lo hanno permesso, anche la signora. La signora Geier è altoatesina e vive nella nostra città da oltre trent'anni. Le radici di Elisabeth e di Sabine sono altrove, eppure con generosità si mettono al servizio di questa città che le ospita. Elisabeth Geier e la figlia Sabine si sporcano le mani per questa città non solo materialmente. Esse si impegnano per questa città.conclude ringraziando come di consueto "i volontari dell'O.E.R. e alle guardie eco-zoofile,senza le quali la nostra azione non potrebbe svolgersi in sicurezza". Il prossimo impegno è in calendariola sesta ed ultima domenica della campagna di pulizia straordinaria a cura diGli organizzatori fanno sapere che"dopo continueremo con altre modalità la nostra campagna di sensibilizzazione, intanto per domenica l'appuntamento è alle 8,30 nell'area antistante il vecchio Macello Comunale". Il programma annuncia che sarà pulito il tratto di strada che costeggia l'Istituto Professionale per l'Agricoltura fino all'intersezione con la via di Cerignola, l'altro tratto di strada che sarà pulito va dall'uscita da Canosa della via di Cerignola fino al passaggio a livello, con l'invito alla cittadinanza ad aggregarsi alla campagna di pulizia straordinaria della città.