Anaffettività …quel freddo dentro che brucia fuori

In occasione dellasi terrà il convegno dal titolocon l'inaugurazione delorganizzato dallain collaborazione con l'e la partecipazione deldell'e del. Le attività che inizieranno allediavranno luogo presso ildivia L Settembrini n.160. """È un murales a cui si potranno riporre capi e indumenti in ottimo stato come dono per chi è meno fortunato.""" Esordisce così la presidente della Fidapa Canosa, dottoressapresentando le iniziative per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne """È inoltre unoggi purtroppo sempre meno usuali. Il mondo ha bisogno di gentilezza, il mondo ha bisogno di bellezza e noi incominciamo a dare il buon esempio lunedì 25 in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.. La violenza psicologica accompagna sempre quella fisica e la precede. È un vero lavaggio del cervello, un modo per alienare la vittima, per ridurla ad un oggetto per manipolarla e isolarla. Sono segnali difficili da riconoscere come dannosi e la società finisce per identificarli solo dopo la violenza fisica o la morte della vittima. Ogni relatore affronterà il tema secondo la propria competenza ed esperienza"""- specifica la dottoressa- """con la consapevolezza che l'anaffettività è la prima piaga …quella che uccide vittima e carnefice""".Per i saluti istituzionali interverranno: la dottoressadirigente Istituto "L.Einaudi" di Canosa; la dottoressapresidente FIDAPA Canosa; la dottoressadirigente Liceo "E.Fermi" di Canosa; il dottordirigente IISS "N.Garrone". I relatori del convegno sul tema "sono: la professoressadocente scienze umane del Liceo E. Fermi e socia Fidapa, sull'argomento, parroco della Basilica Cattedrale di San Sabino, sula dottoressareferente Centro Antiviolenza e segretaria Fidapa, sul'avvocato, avvocata civile e penale e socia Fidapa, su, direttore dell' Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile, su, voce narrante, su"""Noi eregiamo inel tentativo di arginare il fuoco che invade la nostra società. Ogni 15 minuti una donna uccisa ….non si può non affermare che la societá ha fallito, che l' uomo non è più uomo …""" Ha concluso laa nome di tutti gli organizzatori presentando le iniziative del 25 novembre per celebrare la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.