La FIDAPA Canosa firma il  protocollo "FidAppia"

Lo scorso 9 novembre, a(PZ) nel cuore dellasi è svolta la cerimonia della firma delcon le rappresentanti delle Sezioni dellaAltamura, Corato, Terlizzi e Venosa nell'ambito del tema internazionale 2021-2024. Il protocolloche hain quanto vede coinvolte le sezioni FIDAPA attraversate dalla Via Appia. Tra gli obiettivi quello di favorire ogni collaborazione a sostegno delle attività di promozione, valorizzazione , conservazione, cura e formazione che riguardano il patrimonio archeologico, paesaggistico, culturale rappresentato dalla Regina Viarum. Presenti alla firma del protocollo, tra le autorità, il Sindaco di Venosae le alte cariche della, Segretaria Nazionale nonché Past President Distretto Centro,Past President Nazionale BPW-Italy,Past President Distretto Sud-Est, la Presidente del Distretto Sud Est. Sono intervenute le componenti del Comitato FidAppia:(Presidente sezione di Gaeta- Formia- Minturno) e(Presidente sezione di Terracina), le Presidenti di sezione per la firma del protocollo Maria Rosaria De Vincentis, Pasqua Loiudice,Rosa De Nicolo e Lucia Vendola. Non potevano mancare leMarirosa Orlando, Emilia Di Leo e Benedetta Giurato che hanno dato vita a questa progettualità e che si sono dette felici e orgogliose della continuità dell'iniziativa.Durante la cerimonia, al centro delle attenzioni due importanti relazioni a firma diprofessore ordinario di topografia Antica all'Università di Foggia eresponsabile tecnico scientifico candidatura Unesco Via Appia. "La finalità del protocollo - ha spiegato la Past President nazionale- è creare un metodologia operativa unica in collaborazione con le Istituzioni locali ed attività culturali volte alla valorizzazione dei territori attraversati dalla "Via Appia" e sollecitare la promozione di una economia della bellezza storica, enogastronomica ed artistica"., coinvolge 74 comuni, 15 parchi, 12 città, 4 regioni, 25 università. L'antico asse viario, il primo concepito come 'via publica', fu il prototipo dell'interno sistema viario romano e ancora oggi, con i suoi 120mila km di lunghezza, costituisce il fulcro dell'articolata viabilità del bacino del Mediterraneo. Lungo l'intero tracciato della Via Appia Antica si trovano molteplici testimonianze infrastrutturali, archeologiche, architettoniche, funerarie e civili che rappresentano un patrimonio culturale di eccezionale importanza. Un importante momento per la Fidapa Distretto Centro e Distretto Sud Est e, in particolare, per lache vede quest'ultima operare sul territorio con azioni concrete realizzando straordinari progetti comeinaugurato il 5 novembre scorso, all'interno del programma, e la firma del protocollo FIDAPPIA, entrambi promossi nel tema internazionale 2021-2023 "New actions through cooperation".