La “Via Appia– Regina Viarum”, un riconoscimento importante che si lega alla storia del nostro Paese, del Sud.

Nel pomeriggio di domenica scorsa, il Ministro degli Interniha partecipato ad un incontro istituzionale e di lavoro che si è tenuto a Benevento per dare avvio all'attuazione del piano di gestione del sito della, dopo l'iscrizione nella lista del patrimonio dell'UNESCO, avvenuta a Nuova Delhi nel corso della 46esima sessione del 26 luglio 2024. Al Museo del Sannio, ad accoglierlo il Sindaco di Beneventoil presidente della Provincial'assessore alla Cultura e all'Unesco della Città di Beneventoe tra gli altri l'assessore alla cultura del Comune di CanosaHa dichiarato tra l'altro, il ministro dell'Internoorgoglioso di aver partecipato all'incontro istituzionale e di lavoro per dare avvio all'attuazione del piano di gestione del sito. "È tempo di cogliere le opportunità che questo riconoscimento rappresenta per queste aree che sono, da sempre, terre di grande collegamento tra le grandi culture e le grandi civiltà del mondo antico" ha aggiunto"dall'Appia antica e dunque dal Sannio, dall'Irpinia, dal nostro Sud passavano i collegamenti con il mondo ellenico legato fortemente al mondo romano: è la nostra storia".Laè stata la prima candidatura promossa direttamente dal Ministero della Cultura, che ha coordinato tutte le fasi del processo e ha predisposto tutta la documentazione necessaria per la richiesta d'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale. Il risultato è il frutto di un lavoro di squadra che ha visto il coinvolgimento di molteplici istituzioni: 4 Regioni (Lazio, Campania, Basilicata e Puglia), 13 Città metropolitane e Province, 74 Comuni, 14 Parchi, 25 Università, numerosissime rappresentanze delle comunità territoriali, nonché il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra della Santa Sede."Il riconoscimento della Via Appia Patrimonio dell'Unesco ha rappresentato per Canosa ed il suo territorio una notizia importante che va ad impreziosire ancor di più il patrimonio storico e culturale a disposizione." La dichiarazione rilasciata dall'assessore alla cultura del Comune di Canosaa margine dell'incontro promosso dal sindaco di Benevento,che si è prefisso, tra l'altro, quello di condividere proposte di cooperazione per la valorizzazione e la governance del nuovo sito UNESCO. "Nei prossimi giorni metteremo i cartelli del riconoscimento all'ingresso e all'interno della città,- ha specificato il- con le raffigurazioni create dal maestro Mimmo Paladino. Ci saranno l'effigie di Santa Sofia e dell'Arco di Traiano. Voglio una valorizzazione concreta. Bisogna organizzare un turismo lento, immagino anche giochi e convergenze sugli aspetti delle aree più interne rispetto alle zone dell'Adriatico e del Tirreno: dobbiamo modulare delle scelte in modo intelligente", ha concluso il sindaco Mastella. La serata si è conclusa al Teatro Romano dove ha tenuto un concerto lamolto applaudito da autorità e pubblico.