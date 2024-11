Le donne sono verde per il respiro universale

: un poker di argomentazioni servito dallaper l'inaugurazioneche si è tenuta lo scorsoin Via Lavello angolo Via XX Settembre. Una cerimonia sobria che ha visto la partecipazione, tra gli altri: dell'assessore al verde pubblico,; dell'assessore alla cultura,; del parroco della Chiesa del Madonna del Rosario,per la benedizione; della Presidente Fidapa Canosa Mariaper i saluti di rito e gli onori di casa; della Past President Fidapa Canosa,nella duplice veste di presentatrice e curatrice del; delle socie della Fidapa,per un componimento a tema e dell'artista internazionaleper l'opera intitolatarealizzata per l'evento.Connell'ambito del tema internazionalel'ambiente per valorizzare gli spazi disponibili, incrementando il verde in città attraverso la piantumazione di alberi nell'ottica di migliorare la qualità dell'aria e la vita della comunità. Tra i momenti salienti della cerimonia, la lettura del messaggio augurale della past presidente nazionale Fidapa BPW Italy,da parte di, tesoriera della Fidapa Canosa: """L' inaugurazione de ", è motivo di orgoglio non solo per la Sezione di Canosa e la comunità, ma per tutta la Federazione. Inoltre, si colloca nel mese dima con un grande messaggio positivo impresso nella diciturache è quello di stimolare una riflessione sul tempo in relazione al genere, una sorta di celebrazione di quello che lecontribuendo alla stesura della Costituzione e che hanno - distanza di mezzo secolo dalla proclamazione internazionale dell'uguaglianza tra uomo e donna (Assemblea Generale dell'ONU il 7 novembre 1967) - determinato il cambiamento profondo della nostra società, delle sue condizioni di vita e delle sue leggi.""" Ha scritto la dottoressaevidenziando leil titolo del tema internazionale del biennio 2022/2024 che ha l'obiettivo di promuovere un modello di lavoro inclusivo che sappia sviluppare congiuntamente azioni di valorizzazione culturale del territorio e di sensibilizzazione/prevenzione del fenomeno violenza di genere, così come riportato nelle linee guida nazionali."""Non da meno la:"dove Il giardino, in cui il seme piantato da ogni socio genera un'anima diversa. È la pianta che cresce, con la sua storia iniziale che l'accompagna. Quando le sementi si spargono su un terreno comune, nasce un angolo verde rigoglioso, prodotto di un unico progetto, che si fa respiro e novità. La condivisione diventa una via di salvezza per ogni comunità, un percorso in cui s'intersecano affetti e progetti. Le donne per la loro carica volitiva ed uno straordinario senso organizzativo, – ha dichiarato la professoressa-sono capaci di costruire, di proteggere, manifestando un' innata tensione (mortificata nei secoli) verso la crescita, motore di speranza, fonte di futuro. Le donne sono verde per il respiro universale.""" Ampliando il verde aconsi mira a ridurre l'impatto ambientale e combattere così l'inquinamento in città, infatti alberi, foglie e prati sono indispensabili per intercettare le sostanze inquinanti e permettere di ridurle, aiutando a mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici sempre più rapidi e intensi nel mondo.Riproduzione@riservata