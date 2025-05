Un protocollo per la valorizzazione delle Donne della Magna Grecia

Nel primo week end di maggio, la Fidapa BPW Italy – Sezione di Canosa di Puglia è impegnata in un'importante iniziativa a Crotone, che segna un momento significativo nella promozione culturale del territorio e nella valorizzazione del ruolo delle donne della Magna Grecia. L'occasione è la firma di un Protocollo d'Intesa che nella giornata di domenica 4 maggio sancisce l'avvio di un percorso condiviso tra numerose sezioni Fidapa appartenenti ai Distretti Sud Est e Sud Ovest. Il progetto, frutto di una visione sviluppata nel biennio 2023-2025, mira a creare una rete attiva tra i territori di Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata, rafforzando la sinergia tra donne impegnate nel promuovere cultura, identità e sviluppo locale. A sottoscrivere il protocollo per la Sezione di Canosa sono la Presidentee la Past President, protagoniste di un'azione costante di costruzione di ponti culturali tra le realtà del Sud Italia. La Sezione canosina, già nota per la sua vivacità e per il contributo dato alla crescita culturale e sociale, aggiunge così un nuovo tassello al suo impegno per il territorio e per l'empowerment femminile. L'incontro coinvolge le sezioni di Trebisacce, Corigliano Calabro, Rossano, Spezzano Albanese, Cirò Marina, Crotone, Botricello, Catanzaro, Soverato, Roccella, Siderno, Brancaleone, Melito Porto Salvo, Reggio Calabria, Reggio C. Morgana, Comiso, Vittoria, Pisticci Marconia, Tursi, Policoro, Terlizzi, Salandra, Gallipoli e Terra d'Otranto. Una rete ricca e articolata, che abbraccia luoghi e storie, accomunata dalla volontà di dare voce e visibilità alle donne, alla cultura e all'identità del Mediterraneo. Un importante traguardo per la Fidapa di Canosa, che continua a distinguersi come motore di progettualità e innovazione culturale.