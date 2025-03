Donne nell'Arte: un omaggio alla bellezza, alla sensibilità e al talento femminile

Lo scorso sabato 8 marzo 2025, in occasione dellala Fidapa BPW Italy di Canosa ha scelto di celebrare la bellezza e il talento femminile attraverso un evento unico per tre arti insieme:L'evento, dal titoloha avuto l'obiettivo di celebrare la figura femminile in tutte le sue sfaccettature. La mostra si è concentrata sulla rappresentazione della donna nell'arte, cercando di superare gli stereotipi e le convenzioni sociali. Le opere delle artiste in esposizione hanno mostrato la bellezza della donna nelle sue molteplici espressioni: romantica, platonica, spirituale, passionale, familiare e universale. Un'arte che, attraverso la libertà espressiva, ha raccontato la complessità della donna e la sua forza, cercando di restituirne l'essenza più autentica.Tra le protagoniste di questa mostra, l'artistao, pittrice espressionista, che ha dedicato la sua carriera alla rappresentazione della donna. Le sue opere sono state recensite da autorevoli critici d'arte, e sono state esposte in mostre nazionali e internazionali.invece, esprime la sua arte attraverso un mix di fantasia, estro e creatività, con una particolare attenzione alla donna, vista come una guerriera capace di affrontare le difficoltà della vita. Le sue opere parlano di emozioni forti, ma anche di speranza e resilienza.,artista canosina, le sue opere spaziano dal paesaggio naturalistico alla figura umana attraverso una tavolozza di colori brillanti che la portano a raggiungere dipinti astratti. Alcune artiste canosine hanno contribuito con la loro visione unica della figura femminile, tra cuie.con la sua attenzione ai dettagli e una profonda ricerca della dimensione interiore dei sentimenti e dell'essere, cattura la figura femminile con una forza espressiva che si traduce in segni e colori vibranti.appassionata pittrice, ha saputo portare in mostra tre figure femminili, rappresentando il fascino, la sensualità e l'intensità dell'essere donna con grande maestria. Insieme a queste artiste, le autrici hanno portato il loro contributo letterario la scrittrice, che ha letto due delle sue poesie, testimonianza di una profonda riflessione sulla condizione femminile;emergente scrittrice canosina,poetessa e autrice di libri e, socia fondatrice della Fidapa che ha recitato i versi di Dante.A concludere il momento dedicato alle letture sono intervenute l'Assessora alla Cultura di Canosala consigliera comunalesocie della Fidapa di Canosa e l'Assessora Comunale alle Politiche Sociali,. Tra gli ospiti il Presidente del Rotaract Club di Canosala Presidente dell'Oer Mara D'Agnelli, la delegazione del Noetaa di Canosa. Il tema internazionale 2021-25 della Fidapa BPW Italy ha trovato un'interpretazione particolare in questa iniziativa, che si è svolta nela Canosa di Puglia.Un luogo che - ha commentato la curatrice della mostra nonché Past President della Fidapa di Canosa, con impegno e perseveranza, è stato recuperato dal degrado, restituendo alla città un angolo di bellezza e serenità. Un luogo simbolico dove si incontrano la cultura e l'arte, e che oggi si arricchisce di un albero di mimosa fiorito, piantato il 25 novembre scorso per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne."Mentre,componenti del direttivo della Fidapa di Canosa hanno commentato: "Il pomeriggio, immerso nell'atmosfera accogliente è stato un inno alla donna, alla sua forza e alla sua arte" Le donne che hanno partecipato a questa iniziativa hanno creato uno spazio di incontro, di riflessione e di celebrazione della femminilità, dimostrando come la cultura, l'arte e la musica possano essere strumenti potenti per sensibilizzare la società e promuovere l'uguaglianza di genere." "Concludiamo questo evento – ha dichiarato la- con l'augurio che il giardino delle donne, simbolo di rinascita, continui a fiorire e che questa giornata rimanga un momento di ispirazione per tutte noi, per tutte le donne che, ogni giorno, fanno la differenza nel mondo."