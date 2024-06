Canosa: un incontro per parlare di adozione, maternità e adozione

Grande attesa per la presentazione del librodi, edito da, che si terrà aa partire dalledipresso la Sala Conferenze Polivalente Parrocchiale "Don Biagio Saraceno della Chiesa "Gesù , Maria e Giuseppe" al civico 22. Sarà l'occasione per parlare di adozione, maternità e accoglienza. Nel libro, infatti, l'autrice racconta le vicende e le vicissitudini che hanno caratterizzato il percorso da lei affrontato per l'adozione della figlia, originaria della Colombia. All'incontro con l' autrice del libro, introdotto dai saluti istituzionali dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Canosa,e moderato dalla giornalistainterverranno: la presidente della FIDAPA BPW Italy-Distretto Sud ,; la presidente della FIDAPA BPW Italy-Sezione di Canosa di Puglia,promotrice ed organizzatrice dell'incontro; la presidente della Associazione Famiglie del Mondo; il già giudice onorario del Tribunale Minorenni di BariBrani del libro saranno letti daIl volumesarà disponibile nel corso dell'incontro che gode del patrocinio del Comune di Canosa di Puglia, si concluderà con il firmacopie da parte dell'autrice.