Al professor Ermanno Leo, il Premio “Ambasciatore di Terre di Puglia” 

L'ha conferito nel corso della cerimonia di consegna delsvoltasi, lo scorso 24 novembre, presso l'Auditorium di Palazzo Lombardia a Milano. La consegna delè la continuità di un'iniziativa nata dalla volontà di dare un riconoscimento a chi contribuisce alla valorizzazione del patrimonio umano, culturale e sociale delleIstituito con l'intento di scoprire, conoscere e far conoscere attraverso i premiati, "le eccellenze, il pensiero, la cultura, la laboriosità e l'ingegno di quelle genti, che sono divenute popolazione delle Terre di Puglia o che con la Puglia hanno un legame affettivo e di discendenza".Tra i premiati della XVII Edizione c'è stato ilche nel corso della sua carriera, costellata di successi professionali e di alti riconoscimenti per le innovazioni introdotte nel campo della chirurgia del tumore del colon–retto e per l'impegno tra l'altro, alla realizzazione e alla promozione di studi chirurgici e non, finalizzati allaHa già ricevuto, tra le altre onorificenze,per i suoi meriti nel campo della sanità pubblica, e, nel 2021, l'la massima onorificenza del Comune di Milano a coloro che hanno dato lustro alla città lombarda.l riconoscimento di "Ambasciatore Terre Di Puglia 2023", è frutto delle sue eccellenti doti umane e professionali che gli hanno permesso con dedizione e lavoro di raggiungere traguardi eccellenti.Vederlo protagonista, accanto ad altrettante personalità di spicco della nostra società civile in quest'occasione, non può che inorgoglirci. Il nostro Paese, l'Italia, ha bisogno di figure come la sua." Ha scritto sui social il sindaco di Canosa di Puglia,congratulandosi conpremiato insieme a :(cantante e attrice),(economista, presidente TIM),(editore radio-televisivo, presidente Telerama). La manifestazione è promossa ed organizzata dalstorico sodalizio operante a Milano sin dal 1921 che aggrega e rappresenta i pugliesi nel capoluogo lombardo.Riproduzione@riservata