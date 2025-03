Canosa: Verso la riqualificazione del paesaggio agrario nelle aree periurbane

Ilha assunto, con il passare del tempo, sempre più centralità, diventando un elemento prioritario e di sviluppo della comunità. E' per questo che l'nella serata dello scorso 25 marzo, ha dato ufficialmente il via aldel paesaggio agrario nelle aree periurbane incontrando in aula consiliare rappresentanti delle associazioni e cittadini interessati a dare il proprio contributo in un'ottica di ascolto, dialogo e confronto. Durante l'incontro, in cui si sono succeduti gli interventi del Sindaco, del Vice Sindacodel Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Canosa, Architettoe dell'esperta della rete nazionale delle reti ecologiche, dottoressaè emersa la volontà da parte dell'esecutivo di candidare alcune progettualità a due bandi della Regione Puglia, il primo sulleil secondo sullecon l'obiettivo di recuperare zone della città che versano in condizioni di degrado e che non si esprimono come dovrebbero dal punto di vista ambientale e naturalistico., considerato che quanto più l'agricoltura di spinge sotto la città, maggiore diventa la qualità dell'insediato. Inoltre, ad emergere, sono state diverse riflessioni relative al recupero del patrimonio edilizio, con ilpremesso che il recupero non consiste solo nell'investire dal punto di vista economico ma anche nel creare tutte le condizioni che possano portare ad esso. Il percorso partecipativo, che ha avuto ieri la sua prima tappa, continuerà nei prossimi giorni con una serie di ulteriori incontri con agricoltori, rappresentanti di associazioni e parrocchie le cui sollecitazioni costituiranno parte integrante delle progettualità che si andranno a candidare.