GEN_” il film di Gianluca Matarrese in anteprima a Milano, Roma e Torino

Cresce l'attesa peril film direduce dal successo al Sundance Film Festival 2025, unico italiano in concorso, che arriverà nelle sale dal prossimo 27 marzo, mentre,sono in calendario le anteprime a Milano, Roma e Torino. "die, nasce da una coproduzione Italia, Francia, Svizzera: Bellota Films, Stemal Entertainment, Elefant Films, prodotto dadistribuito da Barz and Hippo"Il film affronta dilemmi etici, sociali e legali presenti non solo in Europa e nelle democrazie occidentali, ma anche a livello globale. Desideri umani, come quello di avere un figlio o di affermare profondamente la propria identità di genere cambiando aspetto e nome legale, sono universali. Il film si addentra in questi desideri e nelle difficoltà che le persone affrontano per realizzare i propri sogni". Ha tra l'altro dichiarato il registanella presentazione dell'opera cinematografica che attenziona il lavoro di un medico, Maurizio Bini nell'accompagnare coppie infertili nel loro desiderio di diventare genitori e nel sostenere il percorso di chi intraprende terapie di affermazione di genere presso l'ospedale pubblico Niguarda di Milano.E' stato annunciato che alle ore 19.30 di, il filmsarà presentato aall'Anteo Palazzo Del Cinema- sala Excelsior - con un dibattito moderato dalla presenza del registae della cosceneggiatricecon il protagonista del filme con l'intervento diore 19.00 aal Cinema Troisi che vedrà in sala Maurizio Bini, Gianluca Matarrese, Donatella Dalla Ratta., alle ore 21.30, al Cinema Beltrade diin sala : Maurizio Bini, Gianluca Matarrese e a seguire live di Cantautoma.Domenicaalle ore 20:30, a Torino presso ilin via Verdi n. 18, verrà presentata inla pellicola) di. Alla proiezione annunciate le partecipazioni del regista e di alcuni ospiti d'eccezione, tra i quali : il, protagonista deled esperto di; l'di; il; ladele il responsabile della. Tra questioniIlo di vivere pienamente la propriae "il film diracconta il percorso, nonostante, con una attenzione