Torino: La forza coriacea della nostra gente

Emozioni su emozioni nel corso dellaPatrono di Canosa di Puglia, organizzata come da tradizione consolidata dall'Associazionepresieduta daunitamente ai tesserati. Tra i momenti salienti della giornata celebrativa : la proiezione del documentariodipresso ilconsegna dei riconoscimentialla all'imprenditorealla dottoressa"Eccellenti Canosini", testimoni di Puglia a Torino da diversi anni e poi la Santa Messa in memoria del Santo patrono, officiata daParroco della Cattedrale di San Sabino di Canosa di Puglia che ha avuto luogo presso laPer l'occasione, da Roma, l'ingegnereha inviato una missiva per salutare la comunità canosina di Torino: """sono seduto alla mia scrivania a casa, avendo alla mia destra la prova di autore del 1998 di Nino Lomuscio, San Sabino e la Concattedrale, alla mia sinistra il quadro vostro, dono ad un 'Ambasciatore di Canosa fuori le mura natie' del marzo 2018. Queste due ripetute visioni renderanno meno triste il non poter essere in presenza accanto a Voi in questo giorno di festa. Triste perchè non potrò con Tina abbracciare i nostri familiari residenti a Torino, soprattutto mia cognata Sabina il cui pensiero è enormemente vivo nel mio cuore. Triste anche perchè non potrò stringere la mano e complimentarmi con chi rende con la propria presenza importante la vostra festa : don Felice Bacco ed i Canosini che hanno raggiunto Torino da Canosa, le autorità di Torino, i premiati."""""Permettimi caro Pasquale – aggiunge- uno specifico plauso alla idea tua e del direttivo della gloriosa operaia Associazione di proiettare nel castello di Lucento ad inizio giornata "La Festa è finita" del giovane concittadino Giuseppe Manodritta. Ha studiato alla Sapienza "Arti e Scienze dello Spettacolo " e a 24 anni ha reso cultura il distacco necessario per lavoro da una terra che continuo a 73 anni a portare con mestizia nel cuore. Un giovane brillante , tra tanti giovani costretti a partire, ieri, noi con la valigia di cartone, oggi con il trolley. Tanti, tanti anni fa scrissi la mia prima lettera al Campanile che iniziava cosi :. Stesso tema del commovente documentario di Giuseppe che avrò piacere di incontrare a Roma. Stesso socioculturale plafond per i premiati: la dottoressa Mariangela Azzellino e il mio caro amico, l'imprenditore Mauro Carretta che abbraccio da lontano, vivi complimenti ad entrambi.""""""Questa vostra, nostra Festa - conclude- manifesta la forza coriacea della nostra gente che piange, parte, ma poi ritorna per dare quanto può, soprattutto come cultura ed aiuto materiale a chi ha avuto, pur tra tante avversità, tra tante chiusure, il coraggio di restare a Canosa .Un caro abbraccio a Voi tutti , vi voglio bene , buona Festa di San Sabino Vescovo protettore insieme alla Madonna della Fonte della nostra Canosa.""" Nella giornata odierna, allasono intervenute le autorità, tra le qualil'assessore alla cultura del Comune di Canosa, che ha indossato la fascia tricolore; il Direttore Regionale Inail Piemonte,il Presidente della Pro Loco di Canosa,il Presidente del Comitato Premio Diomede,ed il Presidente del Rotary Clubche in diretta ne ha parlato sui social. La fnel capoluogo piemontese si è conclusa con il pranzo conviviale, i ringraziamenti da parte del presidente Pasquale Valente e le foto di rito, a suggello di momenti partecipativi e di incontro della larga comunità canosina.