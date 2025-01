Avviato il progetto “Puglia & La Rinascente”,

Ha preso il via ieri l'iniziativa, finalizzata a valorizzare le eccellenze manifatturiere pugliesi offrendo a 38 aziende, selezionate con apposito avviso pubblico, l'opportunità di esporre i propri capi nelle vetrine dedi(20 imprese) e in quella di(18 imprese) e di disporre di spazi interni appositamente allestiti. "Questo progetto, realizzato in collaborazione con La Rinascente – ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo economico,– nasce dal bando di co-branding che punta alla proiezione internazionale dell'immagine della Puglia, e alla promozione del territorio quale destinazione per gli investimenti, soprattutto nei settori focus considerati strategici per il rafforzamento della competitività dell'economia locale. Da ieri, con l'avvio del progetto, la Puglia sarà in vetrina in due degli spazi commerciali più prestigiosi d'Italia: quello di Piazza Duomo a Milano fino al 3 febbraio, e quello di Via del Tritone a Roma fino al 10 febbraio 2025. È proprio questo il senso dellapromuovere e valorizzare la Puglia attraverso le sue filiere produttive (dalla moda al design, dall'edilizia all'economia del mare ecc) e farlo scegliendo spazi prestigiosi nazionali e internazionali in cui esserci come Brand Puglia, portando con noi le micro, piccole e medie imprese che mai da sole potrebbero esserci. Questa è un'occasione straordinaria perché il settore della moda pugliese non è solo composto da fasonisti, che fanno un lavoro importante nel settore dell'alta moda e che favoriscono la promozione e la crescita dei territori, ma è anche una terra di creativi, stilisti che vogliono emergere e farsi conoscere. Si tratta di micro imprese che vogliono affermare un marchio proprio e che abbiamo il compito di supportare affinché abbiano la loro opportunità". La scelta del periodo, a cavallo tra le(uomo appena conclusa e donna a febbraio) punta a massimizzare lanel periodo temporale dell'anno più propizio a richiamare l'attenzione di buyer e addetti ai lavori.