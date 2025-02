Canosa di Puglia alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo

Si rinnova, per la città di Canosa di Puglia, l'appuntamento con lache avrà luogo adal. Sulla scorta della produttiva esperienza dello scorso anno, l'Assessorato alla Cultura ha inteso aderire nuovamente a questa kermesse al fine di continuare il percorso di promozione e valorizzazione del territorio che ha vissuto, come ultima tappa, quella dell'EVOLIO Expo presso la Fiera del Levante a Bari. Canosa sarà quindi fra le protagoniste del padiglione della Regione Puglia, fra i più visitati nella precedente edizione che vide più di 100 Comuni protagonisti con 45 postazioni ed oltre 60 operatori che hanno illustrato i vari appuntamenti organizzati dagli Enti. A rappresentare la città ofantina, all'interno dell'area conferenze e dell'area food con i "nostri" PAT – Prodotti Agroalimentari Tradizionali, saranno: l'Assessore alla Cultura,e la consigliera comunaleBIT si terrà nel quartiere ditra i più moderni e all'avanguardia d'Europa, ospitando le principali manifestazioni a livello nazionale e internazionale. Si preannuncia come una delle edizioni più avvincenti e più internazionale degli ultimi anni, con la partecipazione di. Un'occasione unica– questi ultimi potranno accedere nella sola giornata di– per scoprire le eccellenze del turismo da tutto il mondo. Particolarmente significativa la rappresentanza dall'Italia, con pressoché tutte le Regioni italiane e una presenza diretta di ENIT e ila guidare la promozione del Belpaese. A conferma dell'appeal sempre più globale della manifestazione, accanto a questi arrivano anchedai cinque continenti. Oltre alle consolidate aree, dedicata alle destinazioni italiane ed estere, la Digital Area, riservata alle tecnologie e ladedicata ad alberghi e catene, a BIT 2025 spiccano diverse. Da non perdere, il, un vero e proprio viaggio multisensoriale in una nuova concezione del benessere come filosofia di vita, mentre oltre l'ASTOI Village metterà in vetrina il turismo organizzato e l'areametterà in evidenza le iniziative organizzate danell'ambito della sua partnership con BIT 2025.