Via agli Avelli: Rifacimento del manto stradale

"Questa mattina sono iniziati i lavori di asfaltatura in via agli Avelli". - Comunica il sindaco di Canosa di Puglia,- "Abbiamo iniziato da una delle strade più dissestate della Città che richiedeva interventi non più rinviabili.Nei prossimi giorni i lavori di rifacimento del manto stradale interesseranno altre vie cittadine."