Canosa: Fondi in favore dei cittadini ucraini

La22, celebrata apressoha avuto un importante scopo benefico: una raccolta fondi in favore dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra e rifugiati in città. La serata organizzata dalha permesso di raccogliere 2.000 euro da donare al Comune di Canosa esclusivamente per l'accoglienza e sussistenza della nutrita presenza di donne e bambini ucraine presenti a Canosa a seguito del conflitto. Alè stato consegnato dalla Presidente del Club Unesco di Canosa,, un assegno virtuale che l'istituzione comunale, attraverso le associazioni di Protezione Civile, impiegherà per l'acquisto di vestiario e beni di prima necessità.Il jazz dunque è stato il protagonista assoluto dell'evento grazie all'esibizione di cinque maestri del genere:, voce;, basso;chitarra;batteria;piano eal sax, lache ha offerto un repertorio di grande impatto musicale che ha affascinato i tantissimi spettatori presenti. Il jazz per la pace, si può sintetizzare così l'intento degli organizzatori che hanno ricordato i valori fondanti dell'UNESCO nati "dalla generale consapevolezza che gli accordi politici ed economici non sono sufficienti per costruire una pace duratura e che essa debba essere fondata sull'educazione, la scienza, la cultura e la collaborazione fra nazioni, al fine di assicurare il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione".Nei giorni successivi l'evento, i fondi raccolti sono stati consegnati ai responsabili dell'A.N.P.A.N.A., della Misericordia e degli Operatori Emergenza Radio di Canosa al fine di poter intervenire in favore dei profughi ucraini con l'acquisto dei beni di prima necessità. Agli organizzatori e ai soci del Club Unesco per Canosa di Puglia "Avv. Patrizia Minerva", ai musicisti e agli sponsor che hanno contribuito ad offrire ancora una volta una testimonianza del "grande spirito di accoglienza che contraddistingue i nostri concittadini" il ringraziamento del Sindaco, avv. Roberto Morra e di tutta l'Amministrazione Comunale.