Canosa : Il Club per l’UNESCO presenta: “tra blues e jazz…un soffio di vita”

In occasione dell'ilanche quest'anno organizza e promuove un evento che si svolgerà ilpresso il. La 'Giornata', istituita nel 2011 dall'UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura), e riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità, ha l'intento di riconoscere il Jazz come strumento educativo incentrato al rafforzamento e al dialogo tra i popoli, oltre a rappresentare un mezzo per trasmettere alle nuove generazioni il valore del linguaggio musicale e la sua portata storico-culturale. Pertanto il Club Unesco di Canosa celebra questa ricorrenza, "puntando sul valore artistico e sulle potenzialità delle risorse umane del proprio territorio attraverso un genere musicale da sempre riconosciuto come simbolo della lotta per i diritti civili e contro le diseguaglianze", dichiara la Dottoressa, Presidente del Club per l'Unesco di Canosa – "Avv. Patrizia Minerva".Ancora una volta, seguendo i dettami statutari dell'UNESCO, il sodalizio canosino dedicato alla memoria dell'Avv. Patrizia Minerva, si prefigge, oltre alla divulgazione della cultura, di promuovere un messaggio di pace e di serenità tra i popoli attraverso un'espressione artistica che non fa distinzione tra colori di pelle o religioni diverse. "In questo momento di instabilità politica nel mondo, con due scenari di guerra davvero drammatici, celebrare la Giornata Internazionale del Jazz con una manifestazione musicale dal vivo, è per noi del Club molto importante", dichiara la Dott.ssa, Presidente del Club per l'Unesco di Canosa – "Avv. Patrizia Minerva".La terza edizione "è dedicata anche a tutti coloro che credono nella musica come strumento fondamentale per donare Eubiosia ( dignità fino all'ultimo istante) ad ogni essere umano, in particolare a coloro che soffrono e lottano contro il cancro. Parte del ricavato sarà infatti devoluto alla delegazione Ant Canosa di Puglia che dal 2011 assiste i pazienti oncologici di Canosa, Minervino e Spinazzola a domicilio gratuitamente con una equipe altamente qualificata costituita da medico, infermiere e psicologa. La delegazione inoltre soddisfa anche il diritto alla prevenzione attraverso campagne di sensibilizzazione e visite gratuite. "Crediamo molto nel potere della musica - conclude lae al rispetto della vita in ogni momento e per questo celebriamo per la terza volta a Canosa il JazzDay."L'evento, patrocinato dal Comune di Canosa, Assessore agli eventi Saverio Di Nunno e Assessora alla Cultura Cristina Saccinto, organizzato in collaborazione con l'associazione Amici della Musica direttore artistico il maestro Pino Lentini, vedrà il sipario del Teatro Comunale "R. Lembo" alzarsi alle ore 20:30. Sul palco saliranno il musicista pugliesee il cantante canosinoreduci entrambi dalla finale del noto contest RAI The Voice senior, insieme al maestroSax e Clarinetto, alla cantante, acontrabbasso,batteria,chitarra etastiera. Gli organizzatori riferiscono che sono attive le utenze telefonicheper ulteriori informazioni e prenotazioni.