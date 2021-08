Patrizia Minerva :"Mirabile sintesi di luminosa professionalità e magistralità"

La cerimonia finale della XXII Edizione del Premio Diomede che si è svolta sabato scorso a Canosa di Puglia presso il Parco Archeologico del Battistero San Giovanni, ha toccato momenti emozionanti durante la consegna del(avvocata-Presidente Club UNESCO per Canosa). Sul palco sono saliti il coniugeil parroco della Cattedrale San Sabinoed il presidente del Club per l'Unesco di Bisceglieche ha scritto una lettera per ricordare la memoria della compianta Patrizia Minerva, deceduta l'11 maggio 2020 all'età di 55 anni.""". . .Patrizia mi raggiunse telefonicamente una mattina; si presentò facendo un nome a me caro, Annateresa Rondinella, amica comune che le aveva consigliato di conoscermi per intraprendere un fertile scambio di idee, di esperienze, di buone pratiche. Annateresa storica dell'Arte, esperta di tematiche UNESCO e CICT, era il nostro Segretario Generale della Federazione Nazionale Italiana Club e Centri per l'UNESCO. . . . mi parlò e mi conquistò con il suo bagaglio luminoso di Presidente da poco eletta alla guida del Club UNESCO di Canosa di Puglia oltre che con tutto il bagaglio familiare e professionale.""" Esordisce così il presidente del Club per l'Unesco di Bisceglienella missiva commemorativa diletta per l'occasione e consegnata alla famiglia a margine della serata:"""Parlammo per un paio d'ore, con entusiasmo mi partecipava tutto quanto intendeva fare per la sua Canosa, 'Città d'Arte e di Cultura', ed io ascoltavo rapitaCominciò allora a unirci un misterioso filo che non si è mai spezzato. Da allora, ogni mattina ci sentivamo per confrontarci sulla Carta dei Valori UNESCO, delle Dichiarazioni, Convenzioni e Programmi che divennero il volano di tutte le sue Azioni non solo agite per il Club, anche per i nostri Interclub; e sempre nel rispetto del preambolo dell'Atto Costitutivo dell'UNESCO che recita: poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, è nella mente degli uomini che devono essere costruite le difese della Pace. Tutte le Azioni che prese ad agire, con la propria professionalità e il proprio diuturno impegno, erano a vantaggio della collettività e delle istituzioni nella forma e nella sostanza dei valori UNESCO che divulgava. Sapeva stimolare, accendere l'interesse della popolazione, sapeva sensibilizzare e veicolare consapevolezza nei giovani verso l'importanza dell'educazione, della cultura, delle scienze, della comunicazione e informazione in ogni loro forma e manifestazione, collaborando, supportando e creando iniziative in linea con gli obiettivi UNESCO""""""Se devo dire cosa sia stata Patrizia per me, - continua nella lettera, il presidente del Club per l'Unesco di Bisceglie- confesso che non è facile dunque tento dicendo che è stata ed èqualità che si illuminavano a vicenda esercitate entrambe infaticabilmente e coerentemente ponendo sempre al centro la Persona Umana in tutto il valore e lo spessore;all'interno della quale le qualità umane impreziosite dalla abilità associazionistica hanno prodotto percorsi più che autorevoli e ancora oggi visibili e modello sempre valido. E' pertanto, mossa da profondi valori sostanziati dall'altrettanto profondo sentimento di amicizia che mi ha legato e che mi legherà sempre a Patrizia,- concludeche consegno questo importante e assai significativosicura che continuerà a parlarci di Lei e ad indicare i percorsi più idonei per la promozione dei valori UNESCO e della Persona Umana in un Tempo che va complicandosi e aggravandosi per la delicata condizione del pianeta e per la complessa e delicatissima realtà geopolitica."""Un lungo applauso e tanta commozione ha fatto seguito alla consegna del"Donna di grande spessore e straordinaria energia per le attività professionali, culturali e sociali, condotte con maestria e diligenza negli anni. Tutte finalizzate alla promozione e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e artistico di Canosa di Puglia, attraverso l'educazione e la partecipazione, fattori eloquenti per l' UNESCO e per la community." E' la motivazione a firma del sindaco di Canosa di Puglia Roberto Morra e del presidente del Comitato Premio Diomedein rappresentanza ditutti componenti del Comitato che ha condiviso l'assegnazione nel ricordo di una persona cara .