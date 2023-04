Canosa: Verso l’International Jazz Day, “Le voci del Jazz”

In occasione dell', ilorganizza e promuove un evento che si svolgerà ilpresso ildiLa 'giornata', istituita nel 2011 dall'UNESCO(Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura) e riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità, ha l'intento di riconoscere il Jazz come strumento educativo incentrato al rafforzamento e al dialogo tra i popoli, oltre a rappresentare un mezzo per trasmettere alle nuove generazioni il valore del linguaggio musicale e la sua portata storico-culturale. Pertanto ilcelebra questa ricorrenza, "puntando sul valore artistico e sulle potenzialità delle risorse umane del proprio territorio attraverso un genere musicale da sempre riconosciuto come simbolo della lotta per i diritti civili e contro le diseguaglianze", dichiarareferente per la comunicazione del Club per l'Unesco di Canosa – "Avv. Patrizia Minerva".Anche questa volta, seguendo i dettami statutari dell'UNESCO, il sodalizio canosino dedicato alla memoria dell'Avv. Patrizia Minerva, si prefigge, oltre alla divulgazione della cultura, di aiutare alcuni giovani meritevoli meno abbienti affinché possano avere la possibilità di iniziare un percorso educativo (in questo caso musicale), al pari dei loro coetanei economicamente più fortunati. "Celebrare la Giornata Internazionale del Jazz con una manifestazione musicale dal vivo, il cui ricavato sarà utilizzato per donare tre borse di studio a giovani talentuosi, - aggiunge- è motivo di grande soddisfazione per tutto il direttivo e i soci del Club". L'evento, patrocinato dalprende il via la mattina delcon un master-class a ingresso libero tenuta da musicisti ed esperti del settore presso il Teatro Comunale "R. Lembo", mentre il sipario per la serata dal vivo si alza alle ore 20:30. Da Billy Holiday a Ella Fitzgerald, passando da Louis Armstrong, Frank Sinatra e Herbie Hancock, arrivando a Paolo Conte, sono solo alcuni dei grandi artisti che hanno legato la loro voce e immagine ad alcuni dei più belli standard della musica jazz e che per l'occasione saranno eseguiti dalle bande dalDurante la serata, inoltre, non mancheranno le sorprese con la rivisitazione in chiave jazz di brani di successo della musica italiana. "Con questa manifestazione, - conclude il referente per la comunicazione del Club per l'Unesco di Canosa -, e grazie all'ausilio di musicisti professionisti, il Club intende bissare il successo di pubblico della passata edizione, portando al teatro appassionati del Jazz e della musica in generale di ogni fascia di età". E' attiva l'utenza telefonicaper ulteriori informazioni e prenotazioni.