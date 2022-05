Canosa: Concerto Jazz per la Pace

«Poiché le guerre hanno origine nello spirito degli uomini è nello spirito degli uomini che si debbono innalzare le difese della pace», recita una parte del preambolo della Costituzione dell'Unesco. All'insegna della pace, è stata celebrata la Giornata Internazionale del Jazz dello scorso 30 aprile presso loL'evento, patrocinato dal Comune di Canosa e realizzato grazie al sostegno dellaentre, il graficoha lanciato un messaggio importante al pubblico partecipante: sensibilizzare l'opinione pubblica che il dialogo e la pace si possono perseguire anche con la divulgazione culturale. E la musica, in occasione della(istituita nel 2011 dall'UNESCO e ricade il 30 aprile di ogni anno), con l'esibizione dellacomposta da: Mara De Mutiis (voce), Thomas Capozza (basso), Donato Monterisi(chitarra), Davide Cirillo (batteria), Pietro Lomuscio (piano) e Franco Cirillo (sax). Il Concerto Jazz è stato il mezzo attraverso il quale ilha dichiarato la propria posizione riguardo a quanti nel mondo pensano che la pace si possa raggiungere solo con i conflitti bellici.genere musicale simbolo della lotta contro la discriminazione ed il razzismo, è stato anche riconosciuto nel 2011 come patrimonio immateriale dell'umanità per la portata storica e culturale. Il fatto di essere un genere caratterizzato da un mix di culture diverse, ha permesso alA tal riguardo, come si legge sul sito dell'Organizzazione, l'è nata nel 1946 "dalla generale consapevolezza che gli accordi politici ed economici non sono sufficienti per costruire una pace duratura e che essa debba essere fondata sull'educazione, la scienza, la cultura e la collaborazione fra nazioni, al fine di assicurare il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione". Iinoltre, sono organi senza scopo di lucro, legalmente e finanziariamente indipendenti dall'UNESCO, i cui associati operano su base volontaria nell'ambito dei maggiori programmi dell'UNESCO. Uno degli obiettivi strategici di CLUB è contribuire a livello locale all'attenzione dei programmi dell'Ilè stato particolarmente orgoglioso di celebrare l'evento, valorizzando le risorse umane del proprio territorio e promuoverlo per opere di pace. Ma non solo: l'occasione ha permesso al Club di raccogliere 2000 euro da donare al Comune di Canosa esclusivamente per l'accoglienza e sussistenza della nutrita presenza di donne e bambini dell'Ucraina rifugiatisi a Canosa. A tal riguardo, grazie al successo di pubblico, verso la fine della serata, il sindaco della città ofantina,, ha ricevuto dal Presidente del Club Unesco di Canosaun assegno virtuale (l'assegno reale verrà consegnato direttamente a Palazzo di Città) che l'istituzione comunale attraverso le associazioni impiegherà per l'acquisto di vestiario e beni di prima necessità.Foto a cura di