Verso la Giornata Internazionale del Jazz

In occasione dellailorganizza e promuove un evento musicale a scopo di beneficenza che si terràpresso Lo Smeraldo Ricevimenti di Lusso di Canosa di Puglia. La ricorrenza, istituita nel 2011 dall'e riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità, ha l'intento di riconoscere il valore di questa musica e la sua capacità di unire le persone di tutto il mondo. Pertanto il Club, è particolarmente orgoglioso di celebrare questa 'giornata', valorizzando le risorse umane del proprio territorio attraverso un genere musicale che è diventato il simbolo della lotta contro la discriminazione ed il razzismo, oltre a rappresentare un modo speciale per trasmettere alle nuove generazioni il valore del linguaggio musicale, la sua portata storico-culturale e la sua potente carica comunicativa.Celebrare lacon una manifestazione, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza, è motivo di grande soddisfazione per tutto il direttivo e i soci delconsapevoli di realizzare un sogno a cui teneva tantissimoIl Club per l'Unesco di Canosa "Avv. Patrizia Minerva" ringrazia il Comune di Canosa di Puglia per il patrocinio, IGAM, Farmacia dott.ssa Lombardi SAS, Ottica 10 Decimi, Love FM, Lo Smeraldo Ricevimenti di Lusso e il grafico Balducci Giuseppe che, in maniera esemplare, hanno creduto nella motivazione della celebrazione e nella finalità dell'iniziativa, rendendo possibile la realizzazione dell'"". Come disse una grande interprete come Nina Simone,E la storia del Jazz è stata anche quella di un cammino verso la dignità umana, la democrazia e i diritti civili.