Bari, il  Palazzo della Regione Puglia si illumina di blu e giallo

A Bari, il Palazzo della Regione Puglia si tinge di blu e giallo per sostenere simbolicamente e manifestare vicinanza alla popolazione ucraina in occasione del secondo anniversario dell'invasione russa in Ucraina. Il 18% del territorio dell'Ucraina è attualmente occupato, "circa il 7% era già occupato prima del 2022" - spiega, caporedattore per l'Atlantic Council in Ucraina "Questa guerra è iniziata nel 2014 con l'occupazione della Crimea e l'intervento russo nell'Ucraina orientale, la regione del Donbas" . Più di 6,4 milioni di ucraini sono rifugiati. All'inizio di febbraio, l'Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro per l'Ucraina. L'Ue è il principale donatore per Kiev: tra il 24 gennaio 2022 e il 15 gennaio 2024 ha approvato un totale di circa 144 miliardi di euro in aiuti militari, finanziari e umanitari secondo il Kiel Institute for the World Economy. È difficile stimare con sicurezza il numero di civili e militari feriti o uccisi durante i due anni di guerra, essendovi il segreto di stato sulle perdite da entrambe le parti. Nel dicembre 2023, un rapporto declassificato dell'intelligence statunitense menzionava 315mila soldati feriti o uccisi tra i russi. Quanto agli ucraini, il New York Times ha riportato nell'agosto 2023: 70mila soldati morti e 100-120mila feriti, in base a stime di funzionari americani. Le stesse fonti distinguevano le perdite russe in 120mila militari deceduti e 170-180mila feriti.