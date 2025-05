Gianluca Matarrese in Puglia per la presentazione del film  "GEN_" 

Prosegue con larga partecipazione di pubblico la presentazione diil film direduce dal successo al Sundance Film Festival 2025, unico italiano in concorso, che arriverà in Puglia nella serata di lunedì 5 maggio.dinasce da una coproduzione Italia, Francia, Svizzera: Bellota Films, Stemal Entertainment, Elefant Films, prodotto da Donatella Palermo, Dominique Barneaud, Alexandre Iordachescu; distribuito da Barz and Hippo. "Il film affronta dilemmi etici, sociali e legali presenti non solo in Europa e nelle democrazie occidentali, ma anche a livello globale. Desideri umani, come quello di avere un figlio o di affermare profondamente la propria identità di genere cambiando aspetto e nome legale, sono universali. Il film si addentra in questi desideri e nelle difficoltà che le persone affrontano per realizzare i propri sogni". Ha tra l'altro dichiarato il regista Gianluca Matarrese nelle presentazioni dell'opera cinematografica che attenziona il lavoro di un medico, Maurizio Bini nell'accompagnare coppie infertili nel loro desiderio di diventare genitori e nel sostenere il percorso di chi intraprende terapie di affermazione di genere presso l'ospedale pubblico Niguarda di Milano. E' stato annunciato che lunedì 5 maggio, alle ore 19.00 il filmsarà presentato a Lecce al Cinema DB D'Essai e allealalla presenza del registaun film profondo, divertente e commovente, un grande omaggio alla sanità pubblica in una delle sue migliori espressioni, la qualità umana che resiste – quando c'è uno staff medico preparato e consapevole – alle pressioni più illogiche che ogni giorno arrivano da diverse direzioni.