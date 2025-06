Riccardo Fortunato ha vinto il primo “Premio  Intrapresa” dedicato a Tomaso Figliolia

Lo studenteè stato premiato nell'ambito del progettoorganizzato dalla omonima testata giornalistica in collaborazione con Med, l'associazione italiana per l'educazione ai media e alla comunicazione. Tra gli obiettivi del progetto quello di far "diventare almeno per un giorno operatori dell'informazione, indossando i panni del giornalista, del reporter, del cronista, animati dalla curiosità. Senza dimenticare di incentivare la padronanza e l'esercizio della lingua italiana, attraverso la produzione di testi di una certa complessità, occupandosi di legalità e solidarietà, cittadinanza digitale, sviluppo sostenibile, esperienze didattiche particolari vissute ai tempi del Covid." La cerimonia di premiazione degli studenti si è svolta lo scorso 30 maggio nelle. Con l'articolo "La fabbrica delle idee: un viaggio nel cuore pulsante dell'industria del Sud Italia" ,della classe 2 ^A dell' I.C. "De Amicis-Laterza-Monte San Michele", plesso "Laterza" di Bari , accompagnato dalla professoressaha vinto nella sezione economia il primodedicato a(fondatore nel 1975 della Associazione delle piccole e medie industrie della Puglia), promosso da Confimi Industria Bari, BAT. Foggia, assieme al distretto Dialogoi. Attestazioni di compiacimento da più parti per l'articolo a firma dipubblicato on line dahe ha avuto ampia visibilità per il tema affrontato e descritto nei dettagli dal "giornalista in erba" ai primi approcci con l'informazione in continua evoluzione.