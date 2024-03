Focus sulla "Crisi in Medioriente"

Partecipazione e attenzione alta all'incontro culturale dello scorso lunedì, tenutosi presso l'auditorium delldi, presieduta dal dottorPer l'occasione, è intervenuto il dottorsul temae al sanguinoso conflitto tra lo stato di Israele e la compagine di Hamas. Il giurista ha approfondito in particolar modo i temi storici antecedenti l'attuale conflitto, concentrando la propria analisi sull'ultima ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia e sull'ultima risoluzione ONU volta a chiedere un cessate il fuoco e l'invio di aiuti umanitari a vantaggio della popolazione civile coinvolta. Inoltre, ha poi fatto un ulteriore passaggio geopolitico in merito anche ad altri avvenimenti esterni, assieme alle riflessioni e alle domande del pubblico presente. Il dottorha affrontato in particolar modo il tema degli accordi di pace tramontati in passato, dagli accordi di Oslo 93 e successivi, sino a giungere al fallimento di Camp David e alle analisi delle tre "Intifada", presentando anche ipotetiche nuove proposte di pace in relazione alla più volte paventata "soluzione dei due stati" nonché il riconoscimento totale dello stato di Palestina.Un interessante disamina curata dall'esperto(32 anni) laureatosi in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano con una tesi in Diritto Parlamentare e poi occupandosi di politica interna ed estera attraverso collaborazioni online con alcune testate giornalistiche (InfoOggi, RetroOnline, University.It). È attualmente impegnato nel mondo del terzo settore in qualità di Location Manager per Medici Senza Frontiere ed è inoltre attivista e membro della Task Force Hate Speech di Amnesty International.Ha all'attivo due libri dal titoloil secondo lavoro letterario diche seguepubblicato nel 2018, un romanzo breve distopico che ha catturato l'attenzione dei lettori.