Al Principe Alberto II l'opera di Kataos

Non si è ancora spento l'eco dellagiunto anella mattinata di giovedì scorso. Tra i momenti salienti, l'incontro con le autorità nella sala consiliare del Comune, in particolare, quando il sindaco di Canosa,ha donato al monarca monegasco un dipinto realizzato da, in arteritrae una giovane principessa, il cui attributo nobiliare è esemplificato dal diadema fiorito che le cinge il capo. Ella è idealmente la Città di Canosa, vestita con un morbido panneggio bianco e rosso, colori araldici del Principato di Monaco. A simboleggiare l'il rosso e l'azzurro intenso dello sfondo, colori araldici dellacherappresentano l'ideale"""Ho ancora il cuore che mi batte a mille. Non ci sono parole per descrivere le mie emozioni! Il Principe Alberto II di Monaco a Canosa, nella mia città, ed una mia opera a lui donata dal Comune di Canosa, nella persona del sindaco Roberto Morra. Stringere la mano del Principe e ricevere i suoi complimenti!Un 'emozione immensa! Mi sembra di vivere un sogno ma non lo è! Sono felice e grata sempre di più ai miei genitori in primis, alla vita e a tutti coloro che con me ci hanno creduto!""" E' la dichiarazione rilasciata a margine della cerimonia di consegna del quadro dall'artista canosina che quest'anno è salita alla ribalta internazionale per aver preso parte, tra le altre, all' esposizione delle opere dedicate ache si è tenuta presso laa cura dello storico e critico d'arteMentre, a febbraio scorso, una sua opera, sempre a tema dantesco, è stata espostainproseguendo nel solco del progetto sulla "Divina Commedia" nell'ambito delle iniziative per il 700° anniversario della morte didove hanno contribuito 333 artisti con le proprie opere. La cultura come strumento di dialogo e di pace, maggiormente in queste giornate cruente per attenuare il clima di guerra tra Russia ed Ucraina ed evitare il peggio, ulteriore spargimento di sangue e distruzioni. ""; in questa sua affermazione si racchiude l'essenza dell'artistatestimonial della bellezza attraverso le sue opere in the world.