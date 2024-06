L’arte di Piskv ammirata dal Principe Alberto II

L'artistaha partecipato all'Festival di Street Art, che si è svolto dal 7 al 10 giugno scorso, nel, nella passeggiata del, trasformatasi in una "galleria a cielo aperto". Il Festival che ha celebrato "l'intersezione tra creatività e natura. Ispirato dalla visione di un mondo che vive in armonia con il nostro ambiente" ha catturato l'attenzione dele di centinaia di appassionati d'arte, di collezionisti e di passanti. All'conhanno preso parte gli esponenti più famosi della street art, tra i quali: i francesi Chanoir , Sven, Cofee , Harry James e Mathieu_1976; il canadese Alex; l'italiano Andrew Tosh ; lo spagnolo El Xupet Negre;l'argentino Juanjo Surace;il monegasco Mr. One Teas e l'olandese Nina Valkhoff. "Sono stati dei giorni incredibili. Un onore incontrare il Principe Alberto II e tutti gli altri artisti". Ha scritto in un post sui social l'artista canosinoa margine del festival dove ha presentato l'opera realizzata: "Look at me", "Roar", "Pink fury" tutte da 100x100 cm. Tra le altre peculiarità del festival anche lo svolgimento di un'asta di beneficenza delle opere d'arte (dal vivo e online), il cui ricavato è stato in parte versato allaper sostenere uno dei suoi progetti, mentre un'altra è stata donata anche allaper contribuire a costruire un nuovo rifugio per animali abbandonati e senza casa. Ancora una volta l'arte è a sostegno della solidarietà e del rispetto dell'ambiente e del mondo animale.Riproduzione@riservata