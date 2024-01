Canosa: Una delegazione del "Pavillon" di Monaco all'Einaudi

Nella tarda mattinata di ieri, una delegazione dellaaccompagnata dall'assessora alle attività produttiveè stata accolta dalla dirigente scolasticadell'presso laDopo i saluti di rito, la dirigente ha presentato la comunità scolastica e gli indirizzi di insegnamento e formazione dell'Istituto, tra i quali uno riservato ai Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera. L'occasione è stata propizia per ricordare che nel 2022 l'I.I.S.S. "Luigi Einaudi" di Canosa, è stata l'unica scuola della regione ad aver ospitato il Principe Alberto II di Monaco, in visita ufficiale in Puglia e Basilicata oltre ad aver organizzato un momento conviviale, in trasferta nel Castello di Monteverde, in provincia di Avellino. "Tappe significative per la nostra comunità scolastica, - ha dichiarato tra l'altro la dirigente- offrendo altre opportunità per i nostri giovani impegnati in percorsi di crescita e formazione, promuovendo al contempo le eccellenze tipiche del nostro territorio, coltivate e raccolte nell' agro dell'azienda del nostro istituto e preparate anche per eventi importanti come gli incontri con il Principe Alberto II di Monaco"Alla delegazione monegasca, presieduta da S.E. Madame, è stata donata la pubblicazione intitolataideata e realizzata dall'Istituto per Sua Altezza Serenissima Principe Alberto II, Conte di Canosa di Puglia per discendenza dinastica dal 1523 per volontà dell'Imperatore Carlo V d'Angiò. Nel 1997, per il Settecentenario della formazione del Principato di Monaco (1297), Alberto II visitò la Città di Canosa di Puglia in qualità di "pretendente al trono" ed in quell'occasione venne nominato cittadino onorario dall'allora sindaco dottor Pasquale Malcangio, padre dell'attuale Vito. Le foto di rito hanno concluso l'incontro con la delegazione monegasca nell'ambito delle attività dellaprotesa ad organizzare ilin calendario ilche ha tra gli obiettivi quello di sviluppare e rinsaldare i legami di amicizia e promuovere al contempo il patrimonio eno-gastronomico, artigianale, culturale e musicale delle città ospitate nel Principato.