Tra storia e tipicità del territorio

A quasi sei mesi di distanza, una delegazione di studenti dellaccompagnata da docenti e dalla dirigente scolasticahanno reincontrato ilstamani in trasfertain provincia di Avellino. Sono stati scelti per organizzare un momento conviviale nelche domina l'ampia vallata percorsa dal fiume Ofanto, lo stesso in cui visse il marchese, antenato del Principe. "Onorati ed orgogliosi di questa partecipazione" ha dichiarato la dirigentementre ringraziava il monarca e le autorità presenti, tra le quali: il sindaco di Monteverde, il Presidente della Regione Campaniae il Prefetto di Avellino"Un'altro traguardo importante raggiunto dalla nostra comunità scolastica, - ha aggiunto la dirigente- un'altra opportunità per i nostri i giovani impegnati in percorsi di crescita e formazione, promuovendo al contempo le eccellenze tipiche del nostro territorio, coltivate e raccolte nell' agro dell'azienda del nostro istituto e preparate per questo incontro." Un'altra occasione per rinsaldare l'all'che ha tra gli scopi quello riunire tutti i comuni francesi ed italiani che nella loro storia hanno avuto un rapporto con la famiglia Grimaldi di Monaco in un ampio progetto di promozione turistica e tutela ambientale. "Il forte legame con i siti storici italiani della famiglia Grimaldi non si è mai interrotto. Questo rapporto antico oggi lo rilanciamo puntando alla valorizzazione del loro patrimonio storico e culturale e alla riscoperta delle tipicità". E' quanto pronunciato nel suo discorso in italiano, daldavanti alle autorità istituzionali, militari, religiose e politiche. A margine della visitaha rivolto la promessa e un invito alle comunità dei siti storici: "Rafforzeremo sempre di più i nostri rapporti. Vi aspetto a giugno nel Principato"Per la delegazione dell'è stata un'esperienza positiva, premiata anche dagliper il cocktail realizzato in suo onore "pensando al legame storico con il territorio pugliese. Un drink che valorizza l'aspetto green e la convivialità durante l'arte di un'aperitivo o rinfresco" Il drink è stato preparato su base alcolica con il celebre Moscato di Trani - spiega l'ideatore, il- utilizzando alcuni prodotti tipici pugliesi, della zona murgiana come il frutto-ortaggio barattiere "o scupatizzo" e la carota viola che conferiscono al drink sentori delicati ed intensi oltre ad ottimi principi nutrizionali. In alto i calici e "prosit" di buon auspicio per i prossimi incontri conviviali monegaschi.Riproduzione@riservata