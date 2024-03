Modugno e Chincoli dell'Einaudi sul podio dei Campionati Italiani di Economia e Finanza

Anche quest'anno si sono svolti iuna competizione promossa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con gli Uffici scolastici regionali e alcuni partner importanti, tra cui la Consob e la Banca d'Italia. L'obiettivo della gara è promuovere fra i giovani la cultura economica e finanziaria e si rivolge alle studentesse e agli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado.L'non poteva non cogliere questa importante opportunità per i suoi studenti e ha partecipato alla competizione selezionando due studenti dell'indirizzo economico:della 2B curvatura Sportivo nella categoria junior edella 4b SIA nella categoria senior, seguiti dalle loro docenti di Diritto ed Economia Politica,e dalla docente di Economia Aziendale,La fase regionale per la Puglia si è svolta il 22 marzo scorso ed i giovani studenti hanno raggiunto un risultato brillante.che si è classificato terzo in tutta la Puglia ha commentato: "La preparazione ai Campionati è stata un'esperienza utile e stimolante che mi ha consentito di approfondire le tematiche economiche che mi appassionano molto e che mi hanno fatto scegliere questa scuola. Ringrazio le professoresse che mi hanno dato questa importante opportunità".si è classificato al primo posto in Puglia nella sua categoria ed ora dovrà prepararsi per la fase nazionale che si svolgerà a Milano il prossimo 10 maggio, in una competizione che coinvolgerà tutti i primi classificati regionali. "Difficile ancora realizzare quanto accaduto, una vittoria sperata ma sapevo quanto fosse difficile arrivare al primo posto, merito non solo del mio studio ma anche delle mie professoresse che hanno creduto in me e mi hanno concesso questa importante opportunità, con l'auspicio che questa esperienza possa proseguire nel migliore dei modi."La cerimonia di premiazione coinvolgerà i primi tre classificati assoluti e ai vincitori verrà corrisposto un assegno di studio. A tutti i finalisti e ai vincitori sarà rilasciato un attestato da parte del Ministero dell'istruzione e del Merito, valutabile come credito formativo dai Consigli di classe. "Ci congratuliamo con Marco e facciamo un grande in bocca a lupo a Mattia per l'ulteriore sfida che l' aspetta a Milano." Risultati significativi che premiano tutta la scuola Einaudi ed i suoi docenti che trasmettono passione ed interesse nei loro studenti. "Questo risultato testimonia chiaramente il percorso interessante intrapreso dagli studenti dell'Einaudi, in una strada in salita verso il successo che in futuro si sposterà dai banchi di scuola a quelli universitari e al mondo del lavoro"