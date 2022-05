Canosa: Master Class di Caffetteria all'Einaudi

Un attestato di partecipazione è stato consegnato agli studenti delle classi quarte delldial termine di unache, lo scorso 27 maggio, ha avuto luogo presso laed i laboratori. Laè stata tenuta da(responsabile formazione);(trainer della Accademia del Caffè Rosito) e dal professore(docente di sala e vendite). Un onore ed una "promozione" per ldi, presieduto dalla dirigente scolasticaaver ospitato i rappresentanti dell'Accademia del Caffè Rosito, sorta nel 2006 dall'esperienza di oltre 60 anni di attività dell'azienda Rosito Caffè nel mondo della caffetteria. In questi anni, l'Accademia sta divulgando "conoscenze e abilità acquisite, organizzando corsi professionali rivolti ai professionisti del settore ed a chi intende avvicinarsi alla professione per conseguire le qualifiche di 'Assistente Maestro del Caffè', 'Maestro del Caffè', 'Italian Coffee Trainer', attraverso una didattica moderna e all'avanguardia con dimostrazioni pratiche e teoriche". Come è stato fatto nel corso dellaaffrontando vari temi legati all'espresso, alla lavorazione del latte, latte art e i principali trend della caffetteria moderna. "Siamo molto entusiasti di collaborare a questo progetto, che dimostra ancora una volta il nostro impegno nel formare e garantire un futuro professionale ai ragazzi del nostro territorio." Hanno dichiarato i docenti a conclusione dellache vedrà anche la selezione di alcuni partecipanti all'esibizione finale di settembre presso la sede dell'nell'ambito delle collaborazioni della stessa con gli enti formativi del territorio.