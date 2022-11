Una gerbera bianca per dire #NEMMENOCONUNFIORE

Una gerbera bianca, che nel linguaggio dei fiori significa candore e purezza, da portare a casa per donarla a mamme, mogli, fidanzate, a tutte le donne, un gesto gentile per ribadire che le donne non si toccano #nemmenoconunfiore. Ad organizzare l'iniziativa è stata Coldiretti Donne Impresa Puglia, con i florovivaisti di Campagna Amica al mercato dei contadini a Brindisi, in occasione dellauna ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999. Celebrata anche la resilienza delle donne in agricoltura che in Puglia stanno affrontando con energia e caparbietà –lo scenario difficile causato dalla guerra in Ucraina con il balzo dei costi di produzione e l'inflazione, una schiera di 24mila aziende rosa che stanno guidando la risalita."La violenza, gli abusi e la mancanza di rispetto verso le donne si sconfiggono cambiando la mentalità discriminatoria anche in ambiente di lavoro e nei differenti settori economici, dove le donne sono costrette ad inaccettabili momenti di disparità e dipendenza psicologica e materiale. Anche in campagna le donne vanno sostenute per dare forza e vigore ad un ruolo che è divenuto centrale e attivando ogni possibile misura incentivante la conciliazione vita – lavoro", spiegaresponsabile di Coldiretti Donne Impresa Puglia."Coldiretti sta contribuendo a costruire un percorso che supporti e incentivi l'imprenditoria agricola femminile che offre notevoli potenzialità occupazionali, puntando sulle giovani, considerato che in Puglia per esempio il 54% delle domande per i nuovi insediamenti sono state presentante proprio dalle giovani donne. L'agroalimentare può offrire 100mila posti di lavoro green entro i prossimi 10 anni in Puglia con una decisa svolta dell'agricoltura verso la rivoluzione verde, la transizione ecologica e il digitale, ma anche un nuovo welfare in campagna con gli agriasilo, le fattorie didattiche e quelle di agricoltura sociale, che in alcuni territori potrebbero rappresentare un presidio insostituibile", insisteLe 24mila aziende agricole 'rosa' che in Puglia stanno dando un volto multifunzionale e innovativo con professioni antiche riviste in chiave moderna, in agricoltura, silvicoltura e pesca, dove quasi una azienda agricola su 3 è guidata da donne e cresce anche il numero di agriturismi in rosa (+ 3,7%), passati da 286 a 305 in Puglia, a dimostrazione di quanto le imprenditrici siano riuscite, aggiunge Coldiretti Puglia, a cogliere al massimo le opportunità offerte dalla multifunzionalità in agricoltura.Nell'attività imprenditoriale le donne dimostrano capacità di coniugare la sfida con il mercato ed il rispetto dell'ambiente e la tutela della qualità della vita - conclude– con una grande attenzione al sociale, assieme alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e della biodiversità diventando protagoniste in diversi campi, dalle attività di educazione alimentare ed ambientale con le scuole ai servizi di agritata e agriasilo, dalle fattorie didattiche ai percorsi rurali di pet-therapy, fino agli orti didattici all'agricoltura sociale, mercati di Campagna Amica e l'agriturismo.