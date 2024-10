A Canosa di Puglia, la mostra itinerante “Com’eri vestita?"

Autorità e studenti all'inaugurazione della mostra itineranteche nella mattinata di lunedì 21 ottobre scorso scorso ha fatto tappa aLa mostra, allestita nell'accogliente cornice deldel, è stata ideata dall'Associazione Sud Est Donne, promossa dal Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Trani nell'ambito dell'intero territorio di competenza del Tribunale tranese e fruisce anche del patrocinio del Comune di Canosa di Puglia. Per la presentazione hanno preso la parola : l'avvocato, componente del Comitato per le Pari Opportunità del consiglio dell'ordine degli avvocati di Trani; la dottoressaassessore alle politiche sociali e al welfare; del Comune di Canosa; l'avvocatoconsigliere dell'Ordine degli avvocati di Trani; l'avvocato, segretario del Comitato pari opportunità. All'inaugurazione presente anche l'assessore alla culturain veste di docente e accompagnatrice con i suoi colleghi degli studenti dell'IISS "Lèontine e Giuseppe De Nittis" di Canosa.La mostraracconta storie di violenza attraverso l'abbigliamento delle vittime e si propone di smantellare gli stereotipi che colpevolizzano le donne nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema ancora sommerso, mediante lo sviluppo di una maggiore conoscenza del fenomeno e dei cliché che spesso lo giustificano. C'è anche il camice bianco di, la psichiatra di 52 anni, madre di 3 figli, uccisa il 4 settembre 2013 da un paziente mentre era al lavoro nel suo ambulatorio nel Centro di Salute Mentale del quartiere Libertà a Bari, in esposizione alla mostra che racconta storie di abusi con l'intento di rappresentare, in maniera fedele, l'abbigliamento che la vittima indossava al momento della violenza subita. "L'assassino non ha mai fornito motivazioni del perché abbia infierito in quel modo orrendo e feroce, verso una professionista mite e gentile che quel giorno si scusò con lui per averlo fatto aspettare nell'anticamera. La sua uccisione fu premeditata, non fu il frutto di una perdita di controllo o della presenza di patologie psichiatriche . E' rilevante e centrale il sesso femminile della vittima, nella scelta di compiere il reato. Rappresentò l'ultimo di una serie di atti violenti da parte dell'assassino nei confronti delle donne"In vista delladel, la mostrasi propone tra le finalità come hanno riferito gli organizzatori del Comitato per le Pari Opportunità di «prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia alta ragione e/o fattore di discriminazione» e, pertanto, «l'iniziativa muove dalla ferma consapevolezza che anche l'Avvocatura – con la propria funzione sociale costituzionalmente garantita – può e deve fornire il proprio contributo alla crescita e alla formazione della coscienza civica nella comunità in cui quotidianamente esercita la propria attività professionale, mettendo a fuoco i valori e i principi che sono l'essenza stessa dell'essere persona/cittadino», la mostra itinerante dal titolocon17 abiti che "riproducono quelli realmente indossati da donne stuprate - gli stereotipi che colpevolizzano le vittime stesse", .sarà aperta al pubblico dallee dalledie poi nei prossimi giorni toccherà le sedi dei comuni Ruvo di Puglia, Corato, Spinazzola, Minervino Murge, Molfetta, e Trani per sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza sulle donne e smantellare il pregiudizio che la vittima avrebbe potuto evitare lo stupro se solo avesse indossato abiti meno provocanti.Riproduzione@riservata