La mostra “Violate” per riflettere sul tema della violenza sulle donne

Alla presenza delle autorità cittadine e del pubblico è stata inaugurata la mostra "Violate" che domenica scorsa ha avuto luogo apresso il Museo dei Vescovi. Per l'occasione, sono intervenuti: il sindaco di Canosa,l'assessore alle politiche socialii; il parroco della Cattedrale di San Sabino,; il curatore del Museo dei Vescovied in rappresentanza del Centro Antiviolenza "Riscoprirsi", la dottoressae l'avvocataLa mostra, promossa dall'Amministrazione Comunale e dall'Assessorato alle Politiche Sociali,aperta al pubblico fino a domenica 3 marzo 2024. Sono esposte 10 tavole realizzate dal fumettista-illustratoreper riflettere sul tema della violenza sulle donne e sulle mille sfaccettature delle pari opportunità. Non solo femminicidio, termine drammaticamente entrato con prepotenza nella vita quotidiana, tra le notizie di cronaca e sempre più spesso tra le pareti delle più insospettabili case: i ritrattimostrano "alcune modalità, fra le troppe, su comesi può manifestare". Iva affrontato con determinazione e coraggio, innanzitutto sul piano culturale per sensibilizzare la collettività attraverso l'arte come veicolo di comunicazione e crescita. Le opere dell'artista siciliano pongono al centro "le donne alle quali si manca di rispetto", quelle che sono, per l'appunto,titolo della mostra al MU.VE di Canosa di Puglia.Dieci tele che racchiudono un mondo di umiliazione, di violenza, di cultura sbagliata, di barbarie da combattere con ogni forza.sono le donne ignorate, manipolate, abusate e assassinate. Dieci tele che denunciano gli atti più eclatanti come : la molestia sul lavoro, l'orrore delle spose bambine, la tortura dell'acido o delle percosse, la violenza assistita, che spesso culminano nel femminicidio. Contro la tragicità della solitudine e del buco nero in cui sprofondando le vittime di queste violenze, psicologiche prima ancora che fisiche, occorre informare, sensibilizzare, "urlare il disperato e accorato messaggio di difesa sociale è un dovere a cui nessuno deve sottrarsi, ogni giorno dell'anno." Il programma della mostraannuncia visite per gruppi scolastici fino a sabato 2 marzo, nei seguenti orari 10:00/11:00 - 11:00/12:00 - 12:00/13:00, mentre, le visite libere dalle ore 17:30 alle ore 19:30.Riproduzione@riservata