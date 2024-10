Verso la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Farà tappa a Canosa la mostra itinerante "Com'eri vestita?", promossa dal Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Trani

Prime anticipazioni sulla mostra itinerante dal titolo, promossa dal Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Trani nell'ambito dell'intero territorio di competenza del Tribunale tranese. Ideata dall'Associazione Sud Est Donne, la mostra racconta storie di violenza attraverso l'abbigliamento delle vittime e si propone di smantellare gli stereotipi che colpevolizzano le donne nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema ancora sommerso, mediante lo sviluppo di una maggiore conoscenza del fenomeno e dei cliché che spesso lo giustificano. In vista della, la mostra toccherà nel periodo dal 15 ottobre all'8 novembre 2024 i Comuni di Andria, Barletta,, Corato, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola e Trani -avvalendosi del patrocinio delle civiche amministrazioni- , al fine di intrecciare idealmente nello scopo le comunità cittadine coinvolte, con una attenzione particolare al mondo della scuola e ai giovani. Tra le finalità delvi è quella die, pertanto, l'iniziativa muove dalla ferma consapevolezza che anche l'Avvocatura – con la propria funzione sociale costituzionalmente garantita – può e deve fornire il proprio contributo alla crescita e alla formazione della coscienza civica nella comunità in cui quotidianamente esercita la propria attività professionale, mettendo a fuoco i valori e i principi che sono l'essenza stessa dell'essere persona/cittadino.