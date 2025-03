Pietro Cristiani, non è più tra noi

Una domenica triste e funerea quella appena trascorsa, in particolare per la comunità canosina che sui social ha ricordatovenuto a mancare all'affetto dei suoi cari all'età di 77 anni. "Si é spento un grande uomo, un padre, un amico, una guida. Da oggi sarà la nostra stella più bella sempre pronto a proteggerci." Addolorati per la dipartita ditimato geometra, meticoloso nella sua professione che esercitava con grande passione e dedizione, mostrando una particolare attenzione al territorio. "Apprendiamo con dolore profondo la prematura dipartita diAmico dalla prima giovinezza, riferimento sicuro di tanti momenti felici e non, convissuti. Pietro lascia un vuoto ingiustificabile e tra le lacrime abbracciamo Nunzia, Emanuele , Giuseppe , i familiari tutti. Riposa in pace amico carissimo!" Hanno scrittoredattore di Canosaweb, tra i primi a ricordarlo, come il presidente dell'Università della Terza Età di Canosa, dottor"Mi dispiace tantissimo! Educato, sorridente, onesto, professionista competente, un amico che mi mancherà e che mancherà a tutti quelli che lo conoscevano." Mentre, in queste ore si susseguono i messaggi di cordoglio, in città sono stati affissi i manifesti che comunicano che alledelsarà celebrata la santa messa esequiale presso laDai social, condivisione del dolore e vicinanza allaalle nuore, agli adorati nipoti, ai fratelli e alla sorella e familiari tutti, duramente provati per la dipartita del caro congiunto.