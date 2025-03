L’avvocato Costanzo Di Palma non è più tra noi

In queste ore, si susseguono i messaggi di cordoglio per ricordare l'venuto a mancare all'affetto dei suoi cari all'età diL'anno scorso l'è statoinsignito del riconoscimento dellaper i cinquant'anni di professione forense nel corso della cerimonia che ha avuto luogo presso la Biblioteca Storica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani alla presenza di tanti illustri ospiti, tra i quali il Presidente del COAe il Presidente del Consiglio Nazionale Forense,Una fulgida carriera per l'avvocatodopo aver conseguito la maturità classica al Liceo "Alfredo Casardi" di Barletta, la Laurea in Giurisprudenza nel 1969 presso l'Università degli Studi di Bari, e l'iscrizione all'Albo dei procuratori legali nel 1973. Dal 1979, all'Albo degli avvocati dell'Ordine di Trani per una carriera contraddistinta da: competenza, professionalità, deontologia, riservatezza, rispetto per le istituzioni giudiziarie, lealtà e scrupolosità nei confronti dei clienti.una coscienza della sua vocazione forense da consegnare alle giovani generazioni intente ad intraprendere nuovi percorsi professionali e formativi. Impegno, dedizione e sacrificio per una professione come quella dell'avvocato, molto ambita nel '900, carica di responsabilità ed oneri, legata alle capacità di risolvere le controversie, nel rispetto dell'etica e dei valori di correttezza e sensibilità, profusi dall'avvocatoin cinquant'anni di carriera. Un'eredità professionale ed umana per i figli, nuore e nipoti, e quanti della comunità hanno avuto l'onore di conoscerlo e stimare le sue qualità, la sua affabilità e cordialità nei rapporti legali e sociali. I manifesti affissi in città comunicano che alledi lunedìsarà celebrata la santa messa esequiale presso laper l'ultimo saluto.Riproduzione@riservata