Per l’Italia sempre!

Ilha presentato stamani alil, intitolatoQuesta edizione vuole ricordare i fatti d'arme della II Guerra Mondiale per rendere omaggio agli uomini che vi presero parte consapevoli di servire la Patria, sia prima sia dopo l'8 settembre 1943, onorando il Giuramento prestato. Sono stati pertanto selezionati alcuni Ufficiali, Sottufficiali e Soldati, insigniti della Medaglia d'Oro al Valor Militare per atti eroici compiuti dopo l'armistizio e che si sono particolarmente distinti anche nel periodo precedente. La loro Medaglia ha rappresentato, e tutt'ora rappresenta, il riconoscimento da parte di tutti gli Italiani, del loro profondo senso del dovere verso l'intera comunità e verso la Patria.L'opera editoriale è stata presentata dal Comandante del CME "Puglia" Colonnello Arcangelo Moro, dal Prof. Nicola Neri, Professore ordinario di Storia Contemporanea presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", con la moderazione della giornalista Francesca Rodolfo, in collaborazione con il Comune di Bisceglie e l'Ufficio Scolastico Provinciale, alla presenza delle autorità civili e militari e di oltre 300 studenti degli istituti di formazione secondaria di primo e secondo grado.Il Colonnello Moro ha raccontato come la scelta del tema sia dovuta alla volontà di onorare la memoria di questi soldati sempre convinti e consapevoli di quale fosse il loro dovere e grazie al loro sacrificio oggi viviamo in un paese libero, giusto e democratico."È stato un onore ospitare la presentazione del Calendario dell'Esercito 2024 nella nostra Città", ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. "A nome della Comunità e dell'Amministrazione Comunale non posso che ringraziare calorosamente l'Esercito per aver scelto Bisceglie. È stata una opportunità per onorare i nobili valori che hanno contrassegnato l'azione dei nostri militari in passato e continuano a farlo nel presente in missioni di pace: senso del dovere, coraggio, altruismo. Quegli stessi valori che sono stati perfettamente incarnati dal Caporal Maggiore Capo Scelto dell'Esercito Pierdavide De Cillis, Medaglia d'oro al Valor Militare, e dal Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza dei Carabinieri Carlo De Trizio, insignito con la Croce d'Onore. Due grandi Biscegliesi che non dimenticheremo mai e rappresentano un luminoso esempio da seguire".È possibile acquistare il CalendEsercito presso i 250 punti vendita di Giunti Editore. La ventisettesima edizione dell'opera editoriale, realizzata grazie alla collaborazione con i partner istituzionali Leonardo S.p.A., IDV (Iveco Defence Vehicles) e Beretta, contribuirà a sostenere l'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) alla quale sarà devoluta una quota del ricavato delle vendite. L'Opera Nazionale assiste, attualmente, circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché dei Militari di Truppa, a ciascuno dei quali eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.Il calendario oltre a Bisceglie, sarà presentato anche il 6 dicembre a Bari, presso l'Università degli Studi "Aldo Moro" e il 12 dicembre a Brindisi, nella sede del palazzo "Granafei-Nervegna".