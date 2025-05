L’Esercito e la guerra di Liberazione

In occasione nell'80° anniversario della Liberazione e nel 79° dalla nascita della Repubblica Italiana si è svolta l'inaugurazione della mostra itinerante intitolataallestita presso ilL'evento, organizzato dal Comando Militare Esercito (CME) Puglia in collaborazione con la Città di Trinitapoli, l'Associazione Nazionale Combattenti delle Forze Armate Regolari nella Guerra di Liberazione (ANCFARGL), l'Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori (ANGeT Sez. Monte Caccia), e i collezionisti privati Generale Franco Tria e Antonio Vesmile, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, cittadini e delle scuole locali, coinvolgendo così attivamente la comunità..La mostra propone un ricco percorso espositivo con pannelli didattici, documenti, cimeli, divise e scritti originali di combattenti al fronte, rivolti alle loro famiglie, oltre a storie di donne che si distinsero per fatti d'arme durante quel tragico periodo. Un'occasione unica per conoscere e valorizzare il contributo di uomini e donne alla nascita della Repubblica Italiana. L'inaugurazione è stata aperta dal Comandante Militare Esercito "Puglia", Colonnello Enrico Rosa, e dal Sindaco di Trinitapoli, Avv. Francesco Di Feo. Prima dell'apertura ufficiale, si è tenuta una conferenza storica moderata dall'Avv. Silvia Pellegrini, direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia. La conferenza è stata arricchita dagli interventi della dott.ssa Stefania Di Michele, giornalista di Tele Sveva, del prof. Nicola Neri, docente dell'Università degli Studi di Bari, e dalla presenza del Tenente Colonnello Mauro Lastella. Presente tutta l'Amministrazione Comunale al completo.con orari dalle 09:00 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 20:30. È possibile prenotare la visita contattando l'utenza telefonica 349.164.1909