In occasione dellain calendario, si svolgerà un importante convegno dal titolo "a firma dellasotto il patrocinio delche avrà luogo presso l'auditorium dellaa Canosa di Puglia (BT), a partire dalle""Non sei sola" è il messaggio rivolto a tutte le donne vittime di maltrattamenti, soprusi e violenze – commenta la Presidente Fidapa– . Attraverso le relazioni del Vice Ispettore della Polizia di Stato del Commissariato di Canosa,, dell'Avvocatodella Dottoressaforniremo strumenti giuridici e sociali per combattere ogni forma di violenza. Parleremo nello specifico dei maltrattamenti famigliari, del codice rosso e del ruolo dei centri antiviolenza."Interverranno: il parrocol'assessore alla culturala consigliera dellaper un omaggio alle donne Afghane, i docenti e gli studenti del Liceo "E. Fermi", dell'Istituto I.S.S. "N. Garrone" e dell'Istituto I.S.S. "L.Einaudi". Letture, testimonianze, poesie, opere pittoriche – grafiche e "la voce delle donne" del coro di Gesù Liberatore, diretto daaccompagneranno in un profondo momento di riflessione. Un pensiero sarà rivolto in ricordo diQuesta iniziativa muove i primi passi di un progetto di sensibilizzazione dellanato con la presidenza die che porterà il nome dil'opera di. Concluderà l'evento la presentazione, in anteprima, del nuovo inedito deidal titoloPer l'accesso del pubblico saranno osservate le norme sanitarie anti-Covid vigenti.