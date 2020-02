Nicola Sgherzi,“L’Eroe di Sarajevo”

Sarà lanelle immediate adiacenze dellaad ospitarel'incontro promosso ed organizzato dalpresieduto dall'ingegnereche si terrà alledi. In occasione delè stato invitato il(classe 1958), natio di Vico del Gargano, insignito nel 1998 con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, dellacon la seguente motivazione: "facente parte delinquadrato nellaper l', ha operato con grande determinazione,lucidità, indiscussa competenza ed elevatissima professionalità. Nell'assolvimento del delicatissimo e rischioso incarico, condotto in prima persona, in modo encomiabile, ha evidenziato grande coraggio, sangue freddo, chiarezza di idee e sprezzo del pericolo. Nel corso di una operazione di sminamento di uno dei quartieri più a rischio di Sarajevo, accorreva prontamente in soccorso di una donna bosniaca, incautamente entrata in una zona minata e coperta dalla neve, rimasta gravemente ferita da una mina che aveva inavvertitamente attivato.. [Sarajevo (Bosnia-Erzegovina), 9 febbraio 1996 -6 giugno 1996], In forza all', dal 2008 il sottufficialeonorificenza conseguita a coronamento di una carriera militare che l'ha visto impegnato in teatri operativi internazionali di particolare difficoltà, come quello in Bosnia nel 1996 quando, a rischio della propria vita, riuscì a salvare una donna «intrappolata» in un campo minato e passare agli onori di cronaca. L'incontro conrientra nella mission deldi promuovere elevati standard etici e diffondere la cooperazione e la pace attraverso il moltiplicarsi di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività e professione, che sono di riferimento per la comunità.