Lettera alla Desolata per incentivare la preghiera

E' di queste ore l'iniziativa promossa dallain calendario"Caro amico e cara amica, vogliamo raccogliere la tua voce e i tuoi sentimenti attraverso una tua lettera intima e riservata. Cosa ti avvicina alla processione della Desolata? Perché tanto l'aspetti, il Sabato Santo? Che speranze ti va di condividere con gli altri? Ci sono stati dei momenti, nella tua vita, in cui hai sentito questo legame particolarmente profondo?" Riporta così il comunicato con cui vengono rese note le modalità per inviare la lettera: consegna brevi manu presso la Chiesa dei Santi Francesco e Biagio, in Via Matteotti n. 1 a Canosa di Puglia; oppure, scrivendo all'indirizzo email: letteraalladesolata@gmail.com . Le testimonianze saranno preziose per una raccolta di pensieri ed emozioni attraverso una pubblicazione.Inoltre, lache, In occasione dellain calendarioè possibile per i fotografi e gli addetti stampa accreditarsi presso la seguente mail uffstampa.desolata@libero.it . Nella mail occorre comunicare nome, cognome, recapito telefonico e mail, provenienza ed eventuale testata/associazione per cui si lavora. Al momento della iscrizione riceverete una liberatoria da firmare. Inoltre si comunica anche che ai fini del rispetto del momento di fede e devozione di cui la processione è espressione e per il decoro nello svolgimento della stessa è vietato per i fotografi inserirsi nel percorso processionale. Per eventuali chiarimenti o informazioni aggiuntive potete scrivere alla mail indicata in precedenza o contattando l'utenza telefonica. "Certi del prezioso contributo che darete vi ringraziamo per la vostra collaborazione". Da sabato 25 febbraio scorso e per i prossimi: 11 marzo, 18 marzo, 25 marzo e sabato 1 aprile 2023, dalle ore 09,00 "ci si unirà in preghiera davanti alla Desolata".