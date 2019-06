L’importanza di un approccio green

"C'è un intero pianeta che si sta mobilitando in occasione dellache, con la partecipazione attiva dell', quest'anno si svolge in Cina, ovvero in una delle realtà più complesse per quanto riguarda l'inquinamento dei grandi centri urbani. C'è però una nuovo approccio che può cambiare stili e abitudini estremamente pericolose per la salute dell'uomo e del pianeta. Ognuno deve fare la propria parte. E a questo proposito posso assicurare che la Puglia c'è. Ci stiamo lavorando e i risultati non tardano ad arrivare. Non a caso nel recente rapporto Ispra illustrato. In tema di plastic free in Puglia siamo partiti dal basso, dalla quotidianità, ma puntando in alto con la legge sull'È un risultato prezioso e anche questa volta siamo all'avanguardia. Così come siamo all'avanguardia in tema diper le quali è stata messa a disposizione una dotazione finanziaria di 250mila euro per i Comuni e gli organizzatori di eventi. Mentre stiamo partendo, con il coinvolgimento delle marinerie pugliesi, con un progetto per laNon è un mondo senza plastica quello per cui dobbiamo batterci, ma un mondo senza plastica nei mari, nei fiumi, nei boschi, nello stomaco delle balene, nei parchi dove giocano i nostri figli e nell'acqua che beviamo. Un mondo che usise non si accompagna ad una gestione corretta e se se ne fa abuso. Infatti solo attraverso un'educazione adeguata si può affrontare in modo efficace la questione, promuovendo una 'rivoluzione dal basso' che veicoli su larga scalaE in questo tragitto la presenza delle istituzioni, delle università, delle scuole è indispensabile e fondamentale. Non a caso come Regione abbiamo avviato il percorsoprevisto all'interno del progetto di educazione ambientale (e di vita) "Si tratta di un momento di confronto tra studenti delle scuole pugliesi e rappresentanti di istituzioni, enti, associazioni impegnati sul tema dell'ecologia, in cui sono i più giovani a salire in cattedra per porre quesiti e avanzare proposte ai grandi al fine di cooperare nell'ottica dell'etica delle 3R: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare", è quanto sottolinea in una nota l'assessore all'Ambiente della Regione Puglia,