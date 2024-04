Le “Storie del mare” di Alessandro Vanoli nella Giornata Nazionale

Storia del mare, una cronaca minuziosa di fatti e cose, con la geologia, gli uomini delle coste, le scoperte, le navi, le guerre, i miti e i sogni. Un racconto in grado di restituire un po' di quello stupore che gli abissi ci hanno sempre dato. Tutto questo e molto altro è stato al centro del monologo distorico e scrittore, che ha saputo rapire l'attenzione dei ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado di Molfetta, che hanno partecipato al secondo appuntamento della rassegna "Un palco per l'ambiente. Cultura e scienza: studenti a teatro per erudite divagazioni" alla Cittadella degli artisti di Molfetta. La rassegna teatrale rientra nell'ambito del protocollo di intesa siglato da Arpa Puglia, l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'Ambiente, con il TRIC Teatri di Bari. L'iniziativa si propone di stimolare l'interesse dei giovani verso le professioni scientifiche legate alla tutela dell'ambiente.Dopo la grande partecipazione all'incontro inaugurale al Teatro Radar di Monopoli con 'il prof più amato del web',in tantissimi hanno preso parte allo spettacolo che si è svolto l'11 aprile, alla Cittadella degli artisti di Molfetta., autore del volume "Storie del mare" (Laterza Editore) è partito proprio dalle pagine del suo saggio, per dar vita alla nuova conferenza spettacolo, che è diventata per il giovane pubblico occasione unica per riflettere sull'importanza della salvaguardia del mare, proprio nel giorno (11 aprile) in cui, ogni anno l'Italia celebra laAl secondo spettacolo, patrocinato dal Comune di Molfetta, sono intervenuti, oltre all'artista,, vicesindaco di Molfetta,, presidente dei Teatri di Bari,, direttrice artistica dei Teatri di Bari, e, direttore generale di Arpa Puglia.Gli spettacoli di 'Un Palco per l'Ambiente. Cultura e scienza: studenti a teatro per erudite divagazioni' si chiuderanno il 10 maggio nel giardino del Teatro Kismet di Bari cone l'esperienza sensoriale di "Cosmico! La musica delle piante". Difino, autore e conduttore televisivo esperto riconosciuto del mondo food, turismo e ambiente, regalerà agli studenti un'esperienza sensoriale unica, esplorando il legame tra il cosmo, le piante e la musica, in un'atmosfera magica e suggestiva. Durante l'evento, gli studenti avranno l'opportunità di partecipare a un reading di un testo originale musicato dadue musicisti di grande peso nel panorama jazz italiano che armonizzeranno i suoni generati da sensori posti su piante di limoni, basilico e peperoncino. L'esperienza guidata dal sound engineercreerà un connubio unico tra natura e arte sonora alla ricerca del nostro posto nell'universo.