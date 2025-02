Gli strascinati di grano arso nella ricetta “Miseria e Nobiltà”

Gli, riconosciuti comesono stati proposti nella ricettapremiata nell'ambito delche si è svolto lo scorso 19 febbraio apresso l'Istituto Professionale Enogastronomia "Armando Perotti". In gara gli studenti degli istituti alberghieri pugliesi, tra i quali l'Einaudi di Canosa, che sono stati giudicati da esperti del settore:(Chef referente F.I.C. e A.C.B.);giornalista);(referente Distillerie Domenis 1898);(referente AIS Puglia) e(referente N.O.I., coordinatore regionale maitre sommelier). La professoressaha presentato la manifestazione, giunta alla terza edizione, tesa a stimolare la creatività degli studenti mediante il confronto culturale, tecnico e professionale. Gli studenti hanno elaborato e presentato un "valorizzando i prodotti tipici legati al territorio nonché il "Made in Italy" in abbinamento ad un vino con la stappatura, il servizio, e la degustazione dello stesso. I piatti sono stati flambati(infiammati) con un distillato che evaporando rapidamente ha lasciato i suoi aromi distintivi conferendo alla pietanza un sapore più intenso e complesso.Al secondo posto, il piattoche tra gli ingredienti annovera:la pezzente PAT, la cipolla di Margherita IGP, datterino giallo, parmigiano, pecorino, caciocavallo podolico Presidio Slow Food, olio EVO, panna fresca, tarallo al calzone PAT, peperone crusco di Senise IGP, alloro, grappa Ribolla gialla Domenis 1898. Non sono passati inosservati gliper il loro particolare formato di pasta simile alle orecchiette "ottenute a partire dal trascinamento – con il semplice aiuto delle dita – della pasta" utilizzando la semola a cui si aggiunge laL'utilizzo di questa farina è legato alla povertà e a quei periodi feudali e oscuri in cui la popolazione di Canosa fu costretta a vivere per molti anni. Furono allora le donne, anime del focolare e della famiglia, a raccogliere le spighe bruciate, a pestarle, ricavandone una farina scura." Come sono stati descritti dagli studenti:(Chef à la lampe);(Commis à la lampe) e(sommelier) dell'accompagnati dal docente: "Quasi sempre le ricette vengono adattate ai tempi. I sapori netti, puliti e lineari permettono di gustare al meglio tutti gli elementi che compongono il piatto. Cucina tradizionale adattata ai nuovi sistemi nutrizionali, senza snaturare l'armonia dei sapori antichi, giusto equilibrio tra ricerca e antica cucina pugliese." Mentre, al primo posto il team dell'Istituto Alberghiero "L. Tandoi" di Corato con il piatto "Brezza Mediterranea" , un'altra bontà del territorio pugliese sul gradino più alto del podio alpromosso ed organizzato dall'(N.O.I.) che si è congratulata con le partnership, i giurati, i docenti, gli alunni e tutta la comunità scolastica al termine di una giornata "intensa ma gratificante" per i risultati raggiunti in termini di partecipazione e di qualità dei piatti e abbinamenti dei vini proposti.Riproduzione@riservata