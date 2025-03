Ida Marchese, la prima donna operatrice ecologica nella storia canosina

A molti non è sfuggita di vederla lavorare lungo le strade diper mantenere il decoro urbano e la pulizia del territorio. Si chiama(53 anni) laDopo aver lavorato per anni nel Nord Italia, anche nel commercio, attualmente è occupata comeun lavoro non semplice in un ambiente di lavoro prettamente maschile ma lo descrive "In un frangente di pausa, ha evidenziato l'importanza della raccolta differenziata e del sistema porta a porta che migliorano l'ambiente e rendonoInoltre, ha sottolineato la necessità diper una corretta gestione dei rifiuti. Negli ultimi anni, in cui la sostenibilità ambientale e la gestione dei rifiuti sono diventate priorità assolute nella vita quotidiana, la figura dell'assume un ruolo sempre più cruciale, in quanto non si limita alla semplice raccolta dei rifiuti, ma rappresenta un anello fondamentale nella catena della gestione ambientale urbana. Non solo forza fisica e dedizione, ma anche conoscenze specifiche sui sistemi di raccolta, sulle normative ambientali e sulle tecnologie impiegate nel settore per contribuire attivamente alla salvaguardia dell'ambiente. "E' la frase di(Assessora regionale alle Politiche di genere e all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali) nel video spotpresentato alla vigilia dell'per dare voce alle donne che ricoprono le più alte cariche istituzionali della Regione Puglia e che danno un contributo quotidiano ed essenziale alla crescita e al benessere del territorio in ogni ambito d'intervento.Dalla lettura dei dati ISTAT si evince che nel secondo trimestre 2024mentre gli uomini raggiungono il 71,1%, una differenza di quasi 20 punti percentuali. Inoltre, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, esaminando il Goal 5 dell'Agenda 2030 dedicato alla "Parità di Genere", rileva cheperdendo otto posizioni rispetto al 2023.: l'abbandono scolastico precoce è più frequente tra i ragazzi (13,1%) rispetto alle ragazze (7,6%) e, tra i giovani di 25-34 anni, il 37,1% delle donne ha completato l'istruzione terziaria, contro il 24,4% degli uomini.ma qualcosa frena questoprogresso, limitando anche le opportunità di avanzamento professionale. Il– come la maternità e l'assistenza a bambini, anziani o persone con disabilità –, mantenendo un gap occupazionale e professionale troppo ampio in Italia.Riproduzione@riservata