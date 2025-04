La "Sfogliatella" dell'Einaudi al secondo posto a Molfetta

Un'altra performance degna di nota per l', presieduto dalla dirigente scolasticache è salito sul podio nella II Edizione del, svoltasi lo scorso il 14 aprile a Molfetta. Una "competizione" nell'ambito di un progetto teso a promuovere la formazione, la crescita professionale e personale, attraverso valori come etica del lavoro, sostenibilità e cultura del territorio. Per gli studenti dell'è stata un' opportunità formativa e una "vetrina che guarda al futuro", attraverso la partecipazione e il confronto nella kermesse con gli altri giovani degli istituti alberghieri pugliesi in un percorso culinario in continua evoluzione. Nella finale gli studenti del 5° anno (di sala, di cucina e di pasticceria) si sono "sfidati" sul tema:mettendo al centro lacome pilastri per una nuova generazione di professionisti. Una giuria, composta da nomi importanti del mondo gastronomico, ha valutato "le creazioni" dei partecipanti.con lo studentedella VA Enogastronomia che ha proposto la lae condella V C Sala e vendita attraverso l'abbinamento di un drink. Un primo piatto delizioso la "Sfogliatella canosina di semola al ripieno di carciofi violetti e patate, gamberi di Gallipoli, stracciatella di Andria e limone del Gargano" , mentre, il cocktail "La Cina incontra la Puglia" è stato pensato "anche per chi non regge molto l'effetto dell'alcol etilico" oltre ad essere "di tipo salutare per la presenza del tè nero ricco in antiossidanti, polifenoli, flavonoidi e tannini. Infine le foglie di fico e il bergamotto hanno contribuito a favorire la digestione dopo il pasto." Apprezzato anchedell'alunnadella V A di Enogastronomia, protagonista con la ricetta creativa di pasticceria. Alla II Edizione delgli studenti dell'Einaudi sono stati guidati dai docenti :di Enogastronomia;di Sala e Vendita;di Scienze e Cultura degli alimenti;per la grafica delle brochures di presentazione delle ricette ereferente di coordinamento dell'indirizzo alberghiero."La vostra squadra ha dimostrato grande competenza, passione e spirito collaborativo, contribuendo al successo e al valore complessivo dell'iniziativa. È stato un piacere vedere l'entusiasmo con cui avete preso parte alla gara e la professionalità con cui avete rappresentato il vostro Istituto." – Scrive ilche ha formulato: " le nostre piùGli studenti saranno premiati: con uno stage retribuito presso il ristorante VOCE in Piazza Della Scala a Milano, "realtà d'eccellenza del gruppo Aimo e Nadia" ; alloggio fornito durante il periodo di stage; un soggiorno formativo presso il prestigioso Relais & Châteaux Borgo San Felice, a Castelnuovo Berardenga in calendario o nei mesi di settembre/ottobre; un'esperienza presso gli studi di GialloZafferano; il supporto tecnico e professionale di Bragard nell'inizio di questa nuova avventura. Da più parti è stato evidenziato che ilè un esempio "concreto di come la ristorazione possa essere strumento di formazione, cultura e valorizzazione del territorio" attraverso gli studi e le elaborazioni enogastronomiche presentate nei dettagli e con meticolosità al "concorso" di Molfetta già proiettato al prossimo.Riproduzione@riservata