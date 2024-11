Gli studenti  dell’IISS “L. Einaudi” all'accoglienza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli

Non è passata inosservata la presenza degli studenti dell'neldi Canosa di Puglia in occasione della visita deldello scorso. Una giornata indimenticabile per gli studenti dell'istituto canosino impegnati nel servizio di accoglienza delle autorità e del pubblico che si è conclusa con le foto con il Ministro della Culturaintervenuto per la presentazione del progetto del nuovo Museo Archeologico Nazionale con le autorità civili, militari e religiose. L'indirizzodell'IISS "L. Einaudi" di Canosa di Puglia ha in programma un percorso formativo della durata quinquennale al termine del quale si consegue il diploma di istruzione professionale. Agli studi delle discipline tradizionali si aggiungono delle materie specialistiche come: scienze degli alimenti e della nutrizione umana, laboratori tecnici, gestione delle aziende di ristorazione, economia e tecnica dell'azienda turistica, diritto riguardante la materia del turismo e della ristorazione e servizi di accoglienza.In questo inizio di anno scolastico, gli studenti dell' IISS "Luigi Einaudi" di Canosa dell'indirizzo", accompagnati dalla dirigente scolasticae dai docenti sono stati impegnati anche nell'organizzazione e realizzazione dell'evento tenutosi lo scorso 28 ottobre in occasione della cerimonia inaugurale dell', presso Palazzo San Domenico aalla presenza tra gli altri, del presidente della commissione Cultura e Istruzione del Senato,e del prefettoMolto coinvolgente la partecipazione degli studenti dell''I.I.S.S. allache si è svolta nell'ultimo week di ottobre scorso aorganizzata dalla Pro Loco murgiana, dopo il protocollo di partenariato siglato "con gli obiettivi comuni di formazione e valorizzazione dei discenti". Presso lo stand della Pro Loco di Minervino Murge, gli studenti hanno fornito supporto tecnico nel servizio di accoglienza, degustazione dei vini dell'Azienda Agraria "Einaudi", promozione dei prodotti tipici del territorio. Inoltre gli stessi sono stati protagonisti anche nei momenti dedicati agli, conGli show cooking negli eventi hanno anche un'importante funzione formativa, oltre a dare visibilità ai prodotti locali, alimentari-gastronomici o alle apparecchiature e utensili del mondo della cucina professionale, in un connubio comunicativo tra intrattenimento, informazione e degustazione. Mentre, il 12 ottobre 2024, gli studenti dell'IISS "Luigi Einaudi" di Canosa sono stati definitipresso la dimora storica "Palazzo Rossi" nell'ambito delleimportante manifestazione dedicata ala promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico italiano. Tante opportunità di crescita e formazione continua per gli studenti dell'indirizzodell'IISS "L. Einaudi" di Canosa, che permettono di acquisire esperienze e conoscenze direttamente sul campo, e al termine del quinquennio degli studi di entrare da subito nel mondo del lavoro o di continuare a studiare iscrivendosi alle facoltà universitarie.